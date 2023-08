La production de bière en Europe de retour au niveau pré-Covid

L’Union européenne a produit l’an dernier 343 millions d’hectolitres de bières contenant de l’alcool, se rapprochant ainsi de son niveau d’avant-crise Covid lorsque la production s’élevait à 347 millions d’hectolitres (2019), selon des données de l’office européen de statistiques, dévoilées jeudi. Les volumes de bières sans alcool (moins de 0,5% alc.) sont restés stables et ne représentent pas 5% du total

La consommation par tête d’habitant est estimée à 77 litres au sein de l’UE. En Belgique toutefois, ce ratio a considérablement baissé ces dernières années et avoisinerait aujourd’hui les 60 litres. L’Allemagne reste le plus gros producteur de bière européen, selon Eurostat, avec 76 millions d’hectolitres en 2022, plus d’un cinquième de la production totale du Vieux Continent. Elle est rejointe sur le podium par l’Espagne et la Pologne avec respectivement 39 et 37 millions d’hectos. La Belgique n’est pas reprise dans le classement mais figure certainement dans le peloton de tête avec ces 23,3 millions d’hectolitres produits l’an dernier, selon les statistiques dévoilées en juin par la fédération des Brasseurs belges.

L’un des plus gros exportateurs de bière

Notre pays est également connu pour être, avec l’Allemagne et les Pays-Bas, l’un des plus gros exportateurs européens de bière avec, en 2022, 16,4 millions d’hectolitres qui ont quitté le sol belge pour des destinations intra et extra-européennes. Hors Union européenne, les destinations de prédilection des breuvages maltés européens sont le Royaume-Uni (8,6 millions d’hectos) et les Etats-Unis (7,2 millions).

Les bières alcoolisées entrant dans l’Union européenne sont britanniques, et de loin, avec 2,9 millions d’hectolitres représentant 57% de toutes les importations extra-européennes. Avec un peu moins d’un million d’hecto acheminé vers le Vieux Continent, la bière mexicaine arrive en deuxième position.