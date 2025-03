La Pro League s’associe à itsme

Après des projets pilotes menés au Sporting de Charleroi et à OHL la saison dernière, la Pro League, qui représente les clubs de foot professionnels, a décidé de signer une convention collective de trois ans avec itsme pour sécuriser la vente de tickets.

À chaque achat, les abonnés et les visiteurs plus occasionnels devront vérifier leur identité via l’appli itsme. Une manière de permettre aux clubs de se conformer aux exigences légales qui prévoient que chaque ticket soit nominatif, mais aussi de développer de nouveaux outils pour lutter contre la fraude et la revente illégale, d’accroître la sécurité des fans et d’améliorer les contrôles d’accès physique dans les stades. Dans quelques semaines, itsme sera progressivement intégrée à la plateforme Robotickets de la Pro League.