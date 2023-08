Les taxis vers l’aéroport de Zaventem, parmi les plus chers d’Europe

En 2022, l’inflation et la guerre en Ukraine ont provoqué une augmentation significative des tarifs des taxis dans les aéroports européens. Si les prix semblent aujourd’hui se stabiliser, les différences entre les pays restent importantes.

Les Européens doivent débourser en moyenne 46 euros pour un taxi de l’aéroport au centre-ville (pour une durée de 32 minutes). Une augmentation de 2,7 %, selon une étude de Vliegveldinfo.nl.

L’étude démontre également que les courses de taxi coûtent plus cher dans les aéroports du nord et de l’ouest de l’Europe que ceux du sud et de l’est.

Dans les aéroports les plus fréquentés d’Espagne, un trajet en taxi jusqu’au centre-ville coûte en moyenne 27,50 euros, en Turquie seulement 13 euros. Le taux de change de la livre turque, faible, joue en faveur des Européens et des Américains.

Prix au kilomètre

Dans les aéroports du Royaume-Uni (78 euros), d’Allemagne (47 euros), de France (47 euros) et d’Italie (78 euros), les prix moyens sont plusieurs fois plus élevés. Cela est particulièrement vrai pour les aéroports les plus éloignés du centre-ville.

En terme de prix au kilomètre, ce sont parfois les aéroports proches du centre-ville qui sont les plus chers. Par exemple, les trajets depuis ou vers les aéroports d’Amsterdam-Schiphol (60 euros) et de Bruxelles (52 euros) font partie des plus chers d’Europe. Bien que la course soit limitée en distance, les trajets coûtent respectivement 3,53 euros/km et 3,47 euro/km. Ceux-ci arrivent derrière Genève (8,67 euros/km), Nice (4,57 euros/km), Zurich (4,33 euros/km) et Copenhague (4 euros/km).