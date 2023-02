La confiance des consommateurs au plus haut depuis un an

La confiance des consommateurs en Belgique a continué son redressement en février, pour atteindre son niveau le plus élevé depuis février 2022, indique lundi la Banque nationale de Belgique (BNB).

L’indicateur de confiance des consommateurs s’établit à -8, contre -12 en janvier. « En quatre mois, l’indicateur de confiance a gagné près de 20 points et se rapproche de sa moyenne de long terme », constate la BNB.

Le redressement observé en février s’est reflété dans toutes les composantes de l’indicateur, à l’exception des intentions d’épargne.

Les consommateurs ont formulé des prévisions clairement plus optimistes sur l’évolution du chômage et, dans une moindre mesure, sur la situation économique en général.

Les ménages s’attendent à une légère amélioration de leur situation financière et ont revu quelque peu à la baisse leurs intentions d’épargne pour les 12 mois à venir.