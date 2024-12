Dès janvier 2025, plusieurs changements en Belgique entraîneront une hausse des tarifs et des dépenses pour les ménages. Ne manquez pas les dernières semaines de 2024 pour anticiper ces augmentations et limiter leur impact sur votre budget. En réalisant certaines dépenses dès aujourd’hui, vous économiserez quelques précieux euros demain.

Si les salaires sont amenés à être indexés dès l’année prochaine, les dépenses aussi. En 2025, l’inflation touchera en effet plusieurs secteurs, entraînant une hausse des prix pour les carburants, l’énergie, l’alimentation et bien d’autres. Agir dès maintenant peut faire la différence sur vos finances.

1. Carburants

Faire le plein le 30 ou 31 décembre pourrait être intéressant pour votre budget de janvier. Et pour cause, avec l’arrivée de l’ETS2, les prix des carburants vont progressivement augmenter. Même si a priori, les effets de cette nouvelle réforme ne se feront ressentir à la pompe qu’à partir de 2027, on n’est jamais trop prudent… D’autant que le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis aura sans doute des répercussions notables sur les prix des carburants, aussi bien en Europe qu’en Amérique. Pour l’instant, les prix sont relativement bas, c’est donc le moment d’en profiter.

2. Titres-Services

En 2025, le prix des titres-services augmentera. En Wallonie notamment, l’indexation permettra d’ajuster leur tarif au minimum deux fois par an (en janvier et en juillet). Dès janvier, cette hausse pourrait atteindre 20 centimes ou plus par titre. Bonne nouvelle: les titres-services achetés en 2024 resteront valables en 2025 au tarif actuel. Pour économiser, un conseil: anticipez! Commandez vos titres-services avant la fin de l’année et évitez les hausses dès le début de l’année prochaine.

3. Contrôle technique

Dès janvier 2025, les tarifs des centres de contrôle technique en Wallonie seront indexés. Le prix de base pour une voiture passe ainsi de 56,10 euros à 58,20 euros. Sans oublier les frais de retard, qui augmentent eux aussi:

1 mois de retard: 10,30 euros (contre 9,90 euros actuellement),

2-3 mois de retard: 15,20 euros,

4-6 mois: 29,10 euros,

Jusqu’à 58,20 euros au-delà de six mois.

Si votre date de contrôle approche, réalisez-le avant fin décembre pour éviter ces nouveaux tarifs indexés.

4. Permis de conduire

Même topo du côté des tests pour le permis de conduire. En Wallonie, l’indexation des tarifs aura un impact sur le coût des examens théoriques et pratiques dès le 1er janvier. S’il reste des places disponibles, ne tardez pas à passer vos examens avant la fin de l’année 2024.

5. Télécommunications

Malgré l’arrivée de DIGI et ses prix cassés, les opérateurs télécoms classiques comme Orange ou encore Proximus vont augmenter leurs tarifs d’ici janvier. L’occasion donc de vous renseigner sur des forfaits plus adaptés à votre consommation ou de renégocier vos contrats actuels.

6. Crédit hypothécaire

En janvier 2025, l’instauration des droits d’enregistrement réduits sur l’achat d’une première habitation entraîne la suppression d’autres avantages intéressants. Notamment le chèque habitat, qui allégeait le remboursement du prêt hypothécaire sur le long terme grâce à la déduction fiscale. Si vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier des nouveaux droits d’enregistrement, ne traînez pas avant de signer votre acte d’achat. Il vous reste encore quelques jours pour jouir du chèque habitat.

7. Assurances

Les primes d’assurance devraient augmenter en 2025, comme c’est souvent le cas. C’est le moment idéal pour analyser vos contrats actuels. Comparez les offres disponibles sur le marché et n’hésitez pas à renégocier vos conditions. Vous pourriez ainsi souscrire à une assurance moins chère et faire des économies durables.

8. SNCB

Les tarifs des billets et abonnements augmenteront le 1ᵉʳ février 2025, en ligne avec l’évolution de l’indice des prix à la consommation (+2,91 %). Pour éviter la hausse de 3,03% sur votre abonnement de train, renouvelez-le avant le mois de février.