Fini les Pirato : pourquoi Aldi change le nom de ses chips ?

Les Pirato étaient un peu la Cara Pils des chips. Soit une marque emblématique parmi les marques de distributeurs. Aldi a pourtant décidé de changer de cap. Les Pirato seront bientôt rebaptisés Sun Snacks. Pourquoi ?

D’ici l’année prochaine, la marque emblématique de chips du Aldi va subir un sérieux lifting puisqu’elle change de nom.

Pirato devient Sun Snacks

Désormais tous les snacks seront regroupés sous le nom Sun Snacks. Pourquoi ce nom-là plutôt que Pirato ? Parce que les chips d’Aldi-Nord s’appellent déjà Sun Snacks. En gros la décision s’est prise à leur avantage. Et c’est justement parce que la marque est si reconnaissable qu’elle ne changera qu’à partir de 2024. De quoi communiquer largement sur le sujet et éviter une transition trop brutale. Son statut presque iconique lui a donc valu quelques égards.

Pourquoi changer le nom d’une marque aussi connue ?

Selon Aldi, c’est pour réduire le nombre de marques internes. Une refonte qui se fait à l’échelle internationale et dont l’objectif est d’accroître la reconnaissabilité. L’idée est que si on rentre dans un Aldi en Espagne, on trouve les mêmes marques qu’en Belgique ou en France. L’uniformisation des noms et donc des emballages permet aussi, voire surtout, une économie d’échelle. Une seule marque pour plusieurs pays permet d’acheter de plus grands volumes pour les emballages. Ce n’est pas pour rien qu’il existe plusieurs langues sur l’emballage. Aldi n’est d’ailleurs pas le seul à faire cela puisque de nombreux produits de la marque Delhaize ou Carrefour sont vendus par des sociétés sœurs à l’étranger.

L’emballage change, mais qu’en est-il du goût ?

Aldi ne peut dire, pour l’instant, s’il y aura un autre producteur. Actuellement, il s’agit de Roger&Roger, soit l’entreprise derrière Croky. De toute façon, le goût n’a, en soi, rien à voir avec l’emballage. Derrière un même emballage, le produit peut déjà avoir un goût différent. Par exemple certaines chips de marque bien connues à l’international n’ont pas le même goût partout malgré un emballage pourtant identique.