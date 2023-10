Eurodreams, l’autre “Win for Life”

Dans ce nouveau jeu paneuropéen, le gagnant remportera 20.000 euros par mois durant 30 ans.

Depuis des années, la Loterie nationale propose le Win for Life aux joueurs belges, un jeu de grattage dit de rente puisque, suivant la mise, il permet de gagner jusqu’à 5.000 euros par mois à vie. C’est sur la base du même principe que huit pays et neuf loteries (Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Portugal et Suisse) lanceront le 6 novembre EuroDreams.

Il s’agit d’un nouveau jeu paneuropéen, 20 ans après la naissance de l’EuroMillions. Rien de bien compliqué dans la formule: il faudra trouver les six bons numéros parmi 40 et le bon DreamNumber (de 1 à 5).

Au rang 1 (6+1), le gagnant remportera 20.000 euros par mois durant 30 ans, soit une somme totale de 7,2 millions d’euros. Au rang 2 (6+0), 2.000 euros par mois pendant cinq ans. Dans ces deux cas, le solde est transmissible aux héritiers en cas de décès. Au-delà, c’est une distribution de gains classique avec partage des mises restantes.

D’un point de vue statistique, EuroDreams offre une chance sur 19 millions aux joueurs de gagner le gros lot et une chance sur 4,66 de remporter un lot. Deux tirages auront lieu chaque semaine, les lundi et jeudi.