En chiffres : le monopole absolu de l’Italie dans la production de pâtes

Quel est le poids des pâtes italiennes sur le marché européen ? Et combien de pâtes produisent les autres pays ? Qui exporte et qui importe le plus ? Un nouveau rapport d’Eurostat montre les chiffres.

Spaghetti, orecchiete, rigatoni, fusilli, papardelle… Avec ses mille et une sortes différentes, l’Italie est le pays de la pasta. Mais quel est son véritable poids sur le marché européen ? Eurostat s’est penché sur les données et montre que sur l’année 2023, 6,2 millions de tonnes de pâtes ont été produites. Elles représentent une valeur de 8,9 milliards d’euros (soit une hausse de 1,1 milliard d’euros en un an, pour plus ou moins le même volume de pâtes).

L ‘Italie a produit 4,2 millions de tonnes , ou 68% du total. Cela équivaut à 6,2 milliards d’euros, ce qui représente 70% de la valeur de la production européenne.

, ou 68% du total. Le deuxième pays, l’Espagne, ne représente que 8% de la production, avec 485.000 tonnes.

de la production, avec 485.000 tonnes. L’Allemagne, troisième, produit 291.000 tonnes.

Devant la France, qui en produit 261.000 et la Grèce qui en produit 190.000.

Il n’y a pas de données disponibles pour la Belgique (mais on apprend que notre pays a exporté 29.000 tonnes de pâtes).

Il s’agit d’un total de pâtes sans œufs et de pâtes avec œufs. Pour 5 millions de tonnes de pâtes sans œufs, 1,2 million de pâtes avec œufs ont été produites. Dans la majorité des pays, les pâtes sans œufs sont prédominantes. Sauf :

En Allemagne, c’est plus ou moins moitié-moitié, avec un léger avantage pour les pâtes sans œufs.

En Hongrie, il y a 65.000 tonnes de pâtes avec œufs et 53.000 sans.

Au Danemark, la différence est énorme, avec 783 tonnes de pâtes avec œufs contre deux tonnes sans.

Exportations et importations

Au vu de ces chiffres, l’Italie est sans surprise aussi la reine des exportations. En tout, 2,7 millions de tonnes de pâtes ont passé les frontières du pays de production. Pour l’Italie, ce sont deux tonnes (76%). L’Espagne est le deuxième pays qui a le plus exporté, avec 130.000 tonnes (5%).

Plus de la moitié (57%) de ces exports sont partis vers d’autres pays européens. L’Allemagne a importé 441.000 tonnes de pâtes (ou 28% des importations faites par des pays européens) et la France 372.000 tonnes (24%). La Belgique quant à elle a importé 7.000 tonnes.

Ce qui montre que les pays européens n’importe que très peu de pâtes de l’extérieur du bloc. 1,54 million de tonnes proviennent de l’UE, sur un total de 1,6 million de tonnes importées.

Le Royaume-Uni est le premier client hors-Europe, avec 307.000 tonnes importées depuis le continent (ou 26% des exportations hors-UE). Les États-Unis sont friands de pâtes européennes aussi, et importent 244.000 tonnes (21%).