Comment le froid bouscule les comportements d’achats

Les températures glaciales influencent les achats des Belges.

Avec des températures qui s’annoncent en dessous de zéro même pendant la journée, les distributeurs belges s’attendent à une nette augmentation des ventes de produits typiquement achetés par temps froid.

« Il est encore un peu trop tôt pour voir une tendance dans les achats de nos clients aujourd’hui, car ce n’est que le deuxième jour où les températures ont chuté de manière significative », remarque Hanne Poppe, porte-parole de Colruyt.

Les distributeurs remarquent que les ingrédients d’hiver s’en sortent bien par défaut autour de cette période et certains notamment lorsque les températures deviennent plus froides.

Les légumes et les fruits d’hiver

Pendant les périodes de gel, les Belges se tournent généralement les légumes d’hiver traditionnels, tels que les choux, les choux de Bruxelles, les poireaux, les carottes et les oignons… des produits privilégiés pour les repas chauds.

Les ventes de jus de fruits sont également stimulées par l’arrivée d’une période de gel. Cela s’explique par le fait que les consommateurs recherchent des vitamines supplémentaires pour « se renforcer ». ‘Les agrumes se portent également très bien », souligne Ine Tassignon, porte-parole de Delhaize. Dans l’ensemble, Delhaize prévoie une croissance en volume de 10 à 20% pour ce type de produits dans les jours à venir.

Concernant les autres boissons chaudes typiques de l’hiver, des segments tels que le thé et le cacao se portent bien en général pendant les périodes plus froides. Le café en revanche est un segment qui reste relativement stable tout au long de l’année puisqu’installé dans la routine. « Il n’y a pas de valeurs aberrantes particulières au cours de cette période », note Hanne Poppe.

Les plats chauds et réconfortants

La demande de plats typiques hivernaux s’accroît également avec les températures en baisse. « Les ventes de purées, de soupes chaudes, de lasagnes et de quiches connaissent généralement une hausse significative », ajoute Ine Tassignon. Tout comme les produits tels que les croquettes fraîches et le gratin dauphinois de manière générale, les ventes de ce type de plats augmentent toujours en hiver, mais plus encore durant les pics de froid.

Non food et e-commerce

C’est dans le rayon non-food que la progression est la plus forte dès que le mercure chute. En effet, le premier produit à connaître une forte progression est le sel de déneigement ainsi que le liquide lave-glace et l’antigel.

En cette saison hivernale, le service de livraison et l’e-commerce enregistre également une hausse. Delhaize par exemple devrait enregistrer 10% de commandes supplémentaires par rapport à une période normale. Les Belges, en particulier les personnes âgées, choisissent la prudence en évitant de prendre la route dans des conditions météorologiques difficiles.