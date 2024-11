Bien que la majorité des Belges francophones souhaitent privilégier le circuit court, peu passent à l’acte. L’Apaq-W lance donc la campagne “Faut pas chercher loin pour bien manger” pour briser les préjugés et encourager cette pratique.

Selon une étude de l’Apaq-W réalisée en 2023, 87% des Belges francophones envisagent de consommer plus de produits issus du circuit court. Pourtant, les achats locaux ne représentent que 7,7% du marché. L’intention de consommer local a donc du mal à se traduire dans les habitudes au sud du pays. Les consommateurs seraient “souvent freinés par l’idée que les produits en circuit court sont difficiles d’accès” et “par une compréhension floue de ce que recouvre réellement ce concept”, selon l’agence de promotion.

“Faut pas chercher loin pour bien manger”, il peut suffire d’aller sur l’application gratuite “jecuisinelocal”, rappelle l’organisation.

“Faut pas chercher loin pour bien manger”

“Avec plus de 1.165 producteurs et artisans locaux géolocalisés dans toute la partie francophone du pays, l’application simplifie l’accès aux produits locaux, rendant le circuit court plus accessible que jamais”, promet-elle. L’objectif de la campagne est également de rappeler les bénéfices du circuit court: “encourager l’artisanat familial de proximité, soutenir les productions agricoles d’à côté”, sans oublier “qu’une consommation locale réduit considérablement l’empreinte carbone individuelle tout en renforçant le tissu économique local”. “Aujourd’hui, plus que jamais, le soutien de la production wallonne est urgent pour conserver un paysage économique et alimentaire durable”, pointe-t-elle en ultime argument.