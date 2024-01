Attaque en mer Rouge : « La répercussion de la hausse du tarif du conteneur sur les prix de vente serait dommageable pour nos entreprises »

Les attaques des rebelles houthis du Yémen contre les navires marchands se dirigeant vers le canal de Suez via la mer Rouge engendrent une énorme perturbation du commerce mondial ainsi que des répercussions sur le prix des produits alimentaires et la compétitivité des entreprises belges.

Le conflit en mer Rouge, principalement alimenté par les rebelles yéménites Houthis soutenus par l’Iran qui protestent contre les actions d’Israël à Gaza, continue de s’intensifier et pourrait avoir des conséquences jusque pour les producteurs belges. Trends Tendances identifie quelques élements pour l’expliquer.

Le prix des conteneurs

La mer Rouge est essentiel pour le commerce mondial puisque le canal de Suez voit passer 12 à 15% du commerce mondial, soit environ 20.000 navires par an. Un certain nombre de compagnies maritimes, telles que Maersk, MSC et Hapag-Lloyd, ont temporairement interrompu l’envoi de leurs conteneurs maritimes à travers la zone de conflit, obligeant les navires à faire des détours longs et coûteux autour de l’Afrique du Sud.

Selon les indices de prix de Freightos.com, le coût du transport de marchandises dans un conteneur de 40 pieds de l’Asie de l’Est vers l’Europe du Nord a presque quintuplé depuis début octobre (de 920 dollars à 4.400 dollars). Pour le trajet en sens inverse, il faut multiplier par 3,5 le prix du conteneur (744 dollars aujourd’hui contre 200 dollars il y a 3 mois). Dans une moindre mesure, les autres routes maritimes, qui ne passent pas par le canal de Suez, ont aussi été impactée. Au départ de la côte Est des Etats-Unis, le coût du transport de marchandises a augmenté de 78% à destination de l’Asie et de 58% à destination de l‘Europe du Nord. Seule route maritime à avoir vu ses tarifs baisser : celle reliant la côte ouest des USA à l’Asie (-10%).

Des produits alimentaires en hausse

La Belgique est fortement dépendante de l’Asie pour certaines catégories de produits. Par exemple, 57% du riz importé en Belgique en 2022 provenait d’Asie dont 97% est transporté par la mer. Autres exemples ? La part des importations venant d’Asie est de 24% pour le thé, 22% pour l’huile de palme et 20% pour les poissons et crustacés. « L’augmentation du coût de transport de ces produits pourrait se répercuter dans le prix final de ces produits », signale la Fédération de l’industrie alimentaire belge.

Le marché de la pomme de terre surgelés

L’Asie est un marché d’exportation en pleine croissance pour les entreprises belges.Lles exportations y ont doublé sur les huit dernières années. « L’escalade du coût des transports pourrait mettre un frein (temporaire) à cet élan », ajoute la Fevia qui prévient que cela pourrait impacter la compétitivité des entreprises qui répercurtent la hausse des prix du transports.

Un exemple ? Les produits de pommes de terre surgelés. L’Asie représente 17% des exportations totales et près de 40% des importations de ces produits le sont par transport maritime, dont un tiers vient des Etats-Unis, 16% de la Belgique et 11% des Pays-Bas. « Or le transport par conteneur au départ des Etats-Unis vers l’Asie a nettement moins augmenté qu’au départ d’Europe du Nord, voir a même diminué pour la route via le Pacific », explique Carole Dembour, économiste à la Fevia. « Une répercussion de la hausse du tarif du conteneur dans les prix de vente serait donc potentiellement dommageable pour nos entreprises.«