Dans une réaction au dernier rapport BIA Obesity de Sciensano, la Fevia, fédération des entreprises alimentaires belges, défend ses efforts pour promouvoir une alimentation équilibrée et des pratiques responsables.

La Fevia, la fédération des entreprises alimentaires belges a tenu à réagir au rapport de Sciensano sur les engagements des entreprises alimentaires en Belgique dans les domaines de la santé, de la durabilité et de l’alimentation saine. La fédération des entreprises alimentaires belges souligne ses efforts pour encourager des choix alimentaires équilibrés auprès des consommateurs. « Nos entreprises alimentaires déploient non seulement des efforts constants afin d’offrir des produits qui s’inscrivent dans un mode de vie équilibré, mais elles encouragent également les consommateurs à faire des choix plus sains. Elles accordent à cette fin une attention particulière à une communication responsable. Cela se traduit par des résultats concrets », précise Ann Nachtergaele, directrice Food Production & Consumption Policy au sein de la Fevia.

Ann Nachtergaele ajoute: « Les résultats des conventions précédentes parlent d’eux-mêmes : les graisses trans ont, depuis 2000, presque totalement disparu de notre alimentation, la teneur en sel a été réduite de 10 % entre 2008 et 2013 et l’apport calorique moyen a également été revu à la baisse au cours des années suivantes. »

Accent sur les légumes et les fruits

Les efforts de l’industrie alimentaire en faveur d’une offre alimentaire plus équilibrée ont ainsi reçu une forte impulsion en 2023 avec le nouveau Nutri-Pact, une Coalition pour une Meilleure Alimentation, que Fevia a lancée en collaboration avec Comeos, la fédération du commerce et services. « Le Nutri-Pact vise à améliorer l’offre nutritionnelle en mettant davantage l’accent sur les légumes, les fruits et les aliments riches en fibres, et en réduisant davantage la teneur en sucre et en sel, dans la mesure du possible, grâce à la reformulation et à l’innovation », argumente la Fédération.

Des études qui se font attendre

L’industrie alimentaire demande davantage de soutien des autorités pour accélérer l’impact, notamment par des études concrètes comme NutriTrack et Euremo, qui se font attendre selon ses dires. Elle met en avant que les entreprises alimentaires belges ont déjà fait des progrès dans la communication responsable et le marketing et des initiatives de « nudging » pour encourager des choix alimentaires plus sains.

Absence de données utiles

La Fevia critique, par ailleurs, l’absence de données plus utiles dans le rapport BIA Obesity de Sciensano qui en est à sa seconde version. « Une initiative telle que le rapport BIA Obesity est bien sûr prise avec les meilleures intentions. Mais en tant que secteur alimentaire, nous tirons beaucoup moins d’informations utiles de scores et classements que d’études comme Nutritrack et Euremo, qui apportent de véritables solutions », souligne sa porte-parole, qui plaide pour une collaboration active avec les autorités.

Une version plus stricte du « Belgian Pledge »

La Fevia annonce aussi la mise en place d’une version plus stricte du “Belgian Pledge”. Il s’agit d’un engagement porté par la Fevia, Comeos et l’Union Belge des Annonceurs (UBA) qui vise à encadrer le marketing et la publicité des aliments et boissons à destination des enfants. Il fixe des règles strictes pour limiter la promotion de produits alimentaires auprès des moins de 16 ans et encourage des pratiques responsables, notamment en excluant les produits non conformes aux critères nutritionnels dans la publicité destinée aux enfants.