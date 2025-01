Des changements auront lieu pour vos finances en février dans le secteur bancaire, les transports en commun ou les remboursements médicaux.

Dans le secteur bancaire, les transports en commun ou encore les soins médicaux, des changements auront lieu en février.

Belfius abaisse les taux sur son compte d’épargne

Belfius a décidé de baisser le taux d’intérêt sur son compte d’épargne à partir du 1er février, “en raison de l’évolution des taux sur les marchés financiers”.

Suite à la décision de la Banque centrale européenne (BCE) d’abaisser en décembre dernier ses taux de 25 points de base, faisant passer le taux de dépôt à 3,0%, Belfius réduira, dès le 1er février, le taux de base pour son compte d’épargne, le faisant passer de 0,55% à 0,50%. La banque diminuera également la prime de fidélité, qui passera de 0,55% à 0,40%.

“Pour les versements effectués sur le compte d’épargne avant le 31 janvier 2025, les clients bénéficieront encore de l’ancienne prime de fidélité. À partir du 31 janvier 2025, Belfius appliquera la nouvelle prime de fidélité sur les nouveaux dépôts ainsi que sur les dépôts antérieurs restés sur le compte depuis 12 mois”, précise la banque. En revanche, Belfius conservera les taux d’intérêt actuels sur le compte d’épargne “Belfius Fidelity” (taux de base de 0,30% et prime de fidélité de 1,70%).

Le fournisseur d’énergie liégeois Mega récupère les clients wallons d’Elegant

À partir du 1er février, le fournisseur flamand Elegant arrête de fournir en énergie ses 1.600 clients wallons. Ces derniers seront repris par Mega, le fournisseur de substitution.

Elegant a décidé de se concentrer uniquement sur la Flandre où la société compte quelque 120.000 clients. “L’énergie est une compétence régionale dans notre pays, ce qui signifie que la législation que nous devons suivre diffère dans les trois régions. Tous nos systèmes doivent être adaptés à la politique, qui évolue régulièrement dans chacune d’elles. Avec seulement 1.600 contrats en Wallonie, la base est trop limitée pour être rentable dans cette région”, a justifié le directeur financier d’Elegant, Peter Rodet. Les clients concernés n’ont aucune démarche à effectuer, les contrats étant repris à des conditions similaires, ont indiqué les entreprises.

Hausse des tarifs à la SNCB, au Tec et à la Stib

Autre changements en février: prendre les transports en commun coûtera plus cher en Wallonie et à Bruxelles à partir du 1er février. La SNCB, le Tec et la Stib augmenteront les prix des tickets et des abonnements en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Sur le rail, la SNCB augmentera les tarifs régulés des tickets en 2e classe (Standard, bénéficiaires de l’intervention majorée, Senior et Youth) de 2,91%. Elle fera grimper les prix des abonnements (Standard, Flex, Mi-temps et Student) de 3,03%. La société indexera également de 2,91% les titres de transport à tarifs non régulés (comme les Tickets Weekend, Local Multi, Youth Multi, Standard Multi) et les tarifs des parkings SNCB.

Pour les abonnements intermodaux à tarif non régulé (City pass, Unlimited Abonnement), la SNCB appliquera la même hausse que pour les autres abonnements, soit +3,03%. Quant au produit destiné aux jeunes pendant les congés scolaires, le “Youth Holidays”, son prix passe à 39 euros au lieu de 35 euros. La SNCB propose aussi sa version hebdomadaire à 19 euros, ce qui représente une augmentation d’un euro.

Du côté du Tec, l’entreprise indexera ses tarifs de 3,74%. Elle répartira cette hausse sur l’ensemble des titres de transport, à l’exception des titres de groupes et des abonnements à 12 euros par an destinés aux 18-24 ans, aux BIM et aux personnes de plus de 65 ans, dont les prix ne changeront pas.

Belga Image – SNCB

Abonnements

A titre d’exemple, le prix d’un voyage Next passera de 2,1 à 2,2 euros et un voyage Express coûtera désormais 5,1 euros au lieu de 5 euros. Quant aux abonnements, celui d’un mois (Next) évoluera de 37,1 à 38,2 euros pour les 25 à 64 ans en tarif plein. L’abonnement Next d’un an pour la même tranche d’âge augmentera de 323 à 332,3 euros. A Bruxelles, la majeure partie de la grille tarifaire de la Stib connaîtra une augmentation moyenne de près de 5% à partir du 1er février. La SNCB avait déjà indexé certains prix -d’environ 5% en septembre dernier, après une décennie de gel de la grille tarifaire.

Le ticket un voyage, qui coûtait 2,10 euros en début d’année 2024 et 2,20 euros depuis septembre, grimpera à 2,30 euros en février. Le billet un jour passera de 8 à 8,40 euros. Les produits Brupass (pour voyager sur tous les réseaux de transports en commun à l’intérieur de la Région bruxelloise) connaîtront une augmentation moins importante, entre 1,5 et 3,8%: le billet un voyage passera de 2,60 à 2,70 euros, et le ticket valable pour une journée s’élèvera à 9,50 euros, contre 9,10 euros auparavant. Les abonnements seront également concernés par la hausse des tarifs. Un mois dans les transports en commun bruxellois reviendra à 55 euros, au lieu de 52 jusqu’ici, alors que le tarif annuel passera de 520 à 550 euros.

Le remboursement d’un traitement contre la mucoviscidose étendu aux enfants dès deux ans

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) a aussi annoncé des changements dans ses tarifs. Le médicament Kaftrio pour le traitement de la mucoviscidose sera intégralement remboursé à partir du 1er février 2025 pour les enfants âgés de deux à cinq ans.

Ce remboursement s’applique spécifiquement au médicament Kaftrio, que les laboratoires ont développé sous forme de granulés pour suspension buvable, facilitant ainsi son ingestion par de jeunes enfants. Environ 70 enfants de deux à cinq ans atteints de mucoviscidose profiteront de cette prise en charge. Depuis deux ans, les autorités ont élargi progressivement le remboursement de Kaftrio pour les personnes atteintes de mucoviscidose. Elles ont commencé à couvrir ce médicament le 1er septembre 2022 pour les patients de plus de 12 ans ayant au moins une mutation F508del (la plus fréquente).

Moins d’un an plus tard, elles ont étendu le remboursement aux mineurs âgés de six à 11 ans. La mucoviscidose, une maladie lourde, exerce un impact majeur sur la charge de morbidité et la qualité de vie des patients. Cette maladie d’origine génétique résulte d’un gène défectueux, qui entraîne l’obstruction des voies et canaux digestifs (intestin, pancréas, foie), provoquant des troubles digestifs et hépatiques. Plusieurs études cliniques confirment que le médicament Kaftrio améliore la fonction pulmonaire, réduit le nombre d’infections et le recours aux antibiotiques, tout en offrant aux patients une meilleure qualité de vie.