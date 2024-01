Trade Republic affiche 4 millions de clients et se lance dans les paiements

La plateforme d’investissement en ligne totalise désormais 35 milliards de fonds en gestion et annonce le lancement de sa première carte de paiement.

L’année démarre sur les chapeaux de roue pour Trade Republic. A l’occasion de son cinquième anniversaire, la plateforme d’investissement en ligne fondée en 2019 a levé un coin du voile sur quelques chiffres relatifs à son activité.

Résultat ? Cinq ans après son lancement en Allemagne, la fintech spécialisée dans les solutions d’épargne (ETF, plans d’épargne récurrents, obligations fractionnées) vient de passer le cap des 4 millions de clients pour un total de 35 milliards d’euros de fonds sous gestion. En trois ans, le nombre d’Européens qui lui font confiance a ainsi été multiplié par quatre. Quant aux fonds en gestion, ils sont passés sur la même période de 6 à… 35 milliards d’euros !

En bénéfice

Responsable des marchés européens chez Trade Republic, et donc aussi de la Belgique où la fintech est présente depuis un peu plus d’un an, Matthias confirme la tendance pour les activités belges : “Un an après le lancement en Belgique, nous comptons déjà plusieurs dizaines de milliers de clients qui gèrent plusieurs dizaines de millions d’euros. Je ne peux pas vous donner de chiffres plus précis, mais la croissance est tout aussi forte que celle enregistrée sur l’ensemble des 17 pays européens dans lesquels nous sommes présents. Tous les mois les encours augmentent, ce qui nous amène aujourd’hui à presque 9.000 euros par client en moyenne.”

Selon Matthias Baccino, Trade Republic a carrément dans ces 17 pays où la scale-up est active doublé le montant de ses encours au cours de l’année écoulée. “Collecter plus de 17 milliards d’euros en un an pour une start-up, c’est tout simplement incroyable ! En plus, Trade Republic est aujourd’hui une entreprise rentable qui a enregistré un résultat positif de plusieurs dizaines de millions d’euros en 2023. C’est inédit et très important pour une start-up alors que les conditions de financement se sont durcies avec la hausse des taux de la BCE. C’est la preuve que notre modèle et notre offre répondent à un vrai phénomène de société, y compris en Belgique. Des millions de jeunes Européens appartenant à la génération Z sont inquiets pour leur avenir climatique, géopolitique mais aussi financier. Ils savent que la démographie vieillissante en Europe met le système des pensions en danger et épargnent pour se constituer une meilleure retraite d’ici 2040”, explique Matthias Baccino.

Une carte pour épargner

Si l’année démarre en fanfare pour la scale-up, c’est aussi parce que, depuis peu titulaire d’une licence bancaire européenne obtenue auprès de la BCE qui lui permet d’élargir son offre à d’autres produits, elle annonce pour marquer son cinquième anniversaire le lancement d’une nouveauté. Cette nouveauté, c’est une carte bancaire certifiée Visa. “Une carte qui permet d’épargner”, dit Matthias Baccino. Le principe ? Pour chaque paiement, les clients reçoivent un cashback de 1% qui est investi dans leur plan d’épargne. De plus, la carte permet d’arrondir les paiements pour investir l’arrondi dans n’importe quel actif. Par exemple, pour un achat de 4,5 euros, la somme peut être arrondie à 5 euros et les 0,50 euros supplémentaires sont automatiquement versés sur votre compte de liquidités. «Après avoir rendu l’investissement plus facile, plus transparent et plus accessible pour des millions d’Européens, nous faisons maintenant de même avec notre carte grâce à laquelle les utilisateurs reçoivent une récompense qui soutient leurs plans d’épargne», explique Matthias Baccino.

Ne comportant aucun frais mensuels, cette nouvelle carte est dotée d’un design assez particulier en acier poli qui lui confère l’aspect d’un miroir. “Parce que le vrai héros de l’histoire Trade Republic, insiste Matthias Baccino, c’est d’abord le client et pas la carte.” Carte pour laquelle il vous faudra toutefois patienter si vous souhaitez l’obtenir… et vous inscrire sur une liste d’attente.