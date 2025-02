Vous envisagez de rénover votre logement pour réduire votre consommation d’énergie ou simplement lui offrir une seconde jeunesse? À l’occasion du salon Batibouw, plusieurs banques ont revu à la baisse les taux de leurs prêts à la rénovation.

Dans un contexte où les aides publiques se raréfient, financer ses travaux pour répondre aux exigences énergétiques peut être un véritable défi. À Bruxelles, les primes à la rénovation ont disparu (du moins pour l’instant), tandis qu’en Wallonie, elles ont été fortement réduites. Alors, comment concrétiser son projet quand le budget est serré et que les subventions ne suffisent plus? Les banques l’ont bien compris: à l’occasion du salon Batibouw, plusieurs d’entre elles proposent désormais des taux plus attractifs sur les prêts à la rénovation. Ces financements spécifiques permettent d’étaler le coût des travaux et de bénéficier d’un crédit adapté à vos besoins.

Prêt pour les travaux: baisse des taux

Ces derniers jours, quatre banques ont ainsi revu à la baisse les taux de leurs prêts à la rénovation. Parmi elles, Argenta, Beobank, CBC et Belfius proposent désormais des conditions plus attractives, notamment pour les projets visant des économies d’énergie.

Argenta

Pour un prêt rénovation: de 4,59% à 3,99%.

Pour un prêt énergie: de 3,89% à 3,49%.

Beobank

Pour un prêt rénovation: de 3,99% à 3,25%.

Pour un prêt énergie: taux maintenu à 3,05%.

CBC

Pour un prêt rénovation: de 3,99% à 3,65%.

Pour un prêt énergie: taux maintenu à 3,25%.

Belfius

Pour un prêt rénovation: de 3,99% à 3,25%.

Pour un prêt énergie: de 3,59% à 3,05%.

Quels sont les taux les plus attractifs?

Si vous envisagez une rénovation, c’est donc le moment de comparer les offres et d’optimiser votre budget.