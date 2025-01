Philippe Lallemand (Ethias) : «Avec les feux de Los Angeles, c’est la question de la viabilité du modèle de l’assurance qui se pose»

Philippe Lallemand, CEO du groupe Ethias, réagit aux incendies dévastateurs de Los Angeles. Une catastrophe qui témoigne une fois de plus de la multiplication des événements climatiques extrêmes et pose, selon lui, la question de l’existence même des assureurs.

C’est un cri d’alarme qui domine l’un des récents posts sur LinkedIn du patron du groupe d’assurance Ethias, Philippe Lallemand : “À chaque catastrophe naturelle, ce sont des pertes humaines et émotionnelles irrécupérables et atroces. Ce sont des racines, des souvenirs qui s’envolent, des objets à valeur sentimentale, des repères… Les récents événements médiatisés à Valence, à Mayotte et aujourd’hui en Californie doivent nous rappeler à quel point cette nouvelle réalité s’impose désormais à nous. Les drames humains sont effrayants et, sur le plan matériel, les chiffres explosent littéralement.”

Philippe Lallemand CEO Ethias

Credit : Julien Mahiels

Cette facture stratosphérique, qui explose à cause du dérèglement climatique, le CEO d’Ethias en veut pour preuve le coût de 150 milliards enregistré par les réassureurs pour l’année 2024 au niveau mondial, uniquement pour les biens assurés. “Les conséquences, non encore stabilisées, de la catastrophe en cours aux États-Unis dépassent déjà ce montant pour les biens assurés et non assurés”.

La question de l’assurabilité du monde qui se pose

Selon lui, avec les incendies de Los Angeles, c’est même la question de l’assurabilité du monde qui se pose : “Les feux de Los Angeles posent en effet la question de la viabilité du modèle de l’assurance. Plusieurs assureurs ont décidé de se retirer de certains marchés, en Californie mais aussi dans d’autres Etats, et de ne plus offrir de couverture aux habitants et aux entreprises de ces zones exposées ! En France, on utilise le terme d’inhabitabilité des zones inondables là où il n’est plus possible de trouver des couvertures. Et le phénomène n’est pas seulement américain ou français, il est mondial. C’est très inquiétant. Il faut agir si on veut éviter que le monde ne soit plus assurable.”

Car ce qui se passe aux Etats-Unis et en France, selon Philippe Lallemand, revient à un “abandon de poste” de la part de ses confrères qui fragilise leur rôle économique et sociétal de prévoyance à l’égard des biens et des personnes. “Notre rôle comme assureur est fondamental dans ces situations. Nous devons trouver et mettre en place dès maintenant des solutions pour protéger au mieux les citoyens, les entreprises et la société dans son ensemble. Ces solutions passent d’abord par une réelle politique de prévention. Le meilleur sinistre est celui qui ne se produit jamais.”

Outre cet appel à davantage de prévention, il réitère également son désir de partenariat avec les pouvoirs publics. Et ce, afin de pouvoir absorber ce coût des catastrophes naturelles qui s’alourdit de jour en jour. “Comme je le clame depuis le début de la pandémie de Covid-19, il faut mettre en place un réel mécanisme de solidarité entre les pouvoirs publics, ce que j’appelle la « fusée à 4 étages” qui voient intervenir les assureurs, les réassureurs, les Régions et le fédéral ainsi que l’Europe.”

Et le CEO de l’assureur d’insister : “Si on veut éviter que les assureurs n’assument plus leur rôle, un partenariat public-privé doit être rapidement mis en place, et même si cela n’est pas simple, l’échelon européen doit être un espace de solution et d’entraide. L’Europe joue bien son rôle via un mécanisme de solidarité pour le monde agricole, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas pour le secteur de l’assurance. Aujourd’hui, les catastrophes naturelles ne connaissent plus de frontières.”