Le Belge et ses assurances : le digital gagne du terrain

Le dernier Observatoire de CBC sur les assurances note une plus grande utilisation du numérique par les clients, même si le contact humain reste important pour beaucoup d’entre eux.

Plus de la moitié des Belges savent qu’il est possible de contracter une assurance 100 % digitalement et plus de la moitié d’entre eux savent aussi qu’il est possible de déclarer un sinistre en ligne. C’est ce qui ressort du dernier Observatoire consacré aux Belges et à leurs assurances de la banque CBC.

Selon cette étude, menée par la filiale wallonne du bancassureur KBC auprès 1.084 Belges âgés de 18 à 70 ans, la digitalisation du secteur de l’assurance correspond aux attentes de la majorité des Belges. Ainsi, un Belge sur trois a déjà contracté une assurance de manière digitale et près d’un tiers des assurés a déjà déclaré un sinistre en ligne. Ils sont par ailleurs 35 % parmi les 18-24 ans à se dire séduits par la possibilité de résilier leur contrat d’assurance via une plateforme en ligne sécurisée. A l’inverse, à peine 17 % des sondés estiment que la question des assurances ne peut se gérer que via des contacts humains et non pas digitalement, contre 23 % lors de la précédente étude.

L’humain avant le digital

“Le digital gagne du terrain, c’est très clair. Le Belge est de plus en plus conscient qu’il peut souscrire une assurance en ligne. Sans doute parce que de plus en plus de compagnies proposent des assurances de manière digitale et que les procédures sont plus faciles”, souligne Patrick Dallemagne, directeur de CBC Assurances, qui totalise un peu plus de 100.000 assurés en Wallonie.

Si le digital gagne du terrain dans les habitudes de consommation des assurés, les résultats de ce troisième Observatoire de l’assurance réalisé par CBC montrent que le contact humain n’a pas perdu de son intérêt, bien au contraire. Malgré le fait que plus de la moitié des sondés savent qu’il est possible de souscrire une assurance par voie numérique, près de deux tiers des Belges qui sont assurés (60 %) ont souscrit leur dernière assurance physiquement, via leur agent bancaire ou via leur courtier. Une proportion qui reste stable par rapport aux chiffres de l’année passée. “Malgré l’avantage du digital, le contact humain reste important pour les assurés. En banque, on est généralement à la recherche d’un produit qui répond à un besoin. Pour une assurance, on est davantage à la recherche d’une solution à sa situation”, ajoute Patrick Dallemagne.