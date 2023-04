L’assurance solde restant dû n’est pas pour tout le monde et ne protège pas tout le monde

Les primes élevées demandées par les assureurs pour l’assurance solde restant dû ont fait couler beaucoup d’encre. Par contre, ce que l’on connaît beaucoup moins, ce sont les exclusions de ce type d’assurance, c’est-à-dire les cas où les assureurs refusent de rembourser le solde du prêt hypothécaire. « Les assureurs appliquent la loi », affirme Assuralia, la fédération du secteur.

Il n’est pas toujours évident de souscrire une assurance de solde restant dû si vous avez eu une maladie grave comme le cancer ou si vous souffrez d’une maladie chronique, déplore Assuralia, la fédération des assureurs. En effet, les personnes souffrant de telles pathologies se voient exiger de payer une surprime ou bien sont même confrontées à un refus d’assurance.

Afin de remédier à cela, une législation visant à ce que les personnes ayant des problèmes de santé puissent avoir plus facilement accès à une assurance de solde restant dû lorsqu’elles souscrivent un crédit-logement est en vigueur depuis début 2015. En outre, précise encore Assuralia, il existe depuis 2020 un « droit à l’oubli » ; une mesure supplémentaire qui permet de rendre encore plus accessible ce type d’assurance pour les personnes qui sont guéries depuis un certain temps d’un cancer ou qui souffrent d’une maladie chronique bien déterminée qui est sous contrôle.

Le suicide ?

Vous achetez la maison de vos rêves avec votre partenaire, mais celui-ci décède moins d’un an plus tard. Prudent, votre partenaire a souscrit une assurance solde restant dû lors de la demande de prêt, qui remboursera sa part des mensualités. Mais voilà qu’un courrier de l’assureur vient tout chambouler. Le décès de votre partenaire est qualifié de suicide. L’assureur ne versera rien du tout. Cet exemple est malheureusement un cas vécu.

« Le décès par suicide de l’assuré au cours de la première année du contrat » figure parmi les exclusions de presque tous les assureurs, mais cette clause est rarement connue du grand public. Parmi les autres motifs d’exclusion, citons le décès de l’assuré en raison de sa participation active à des événements de guerre ou suite à des violences commises par le preneur d’assurance ou le bénéficiaire. *

Risque d’antisélection

« Les assureurs appliquent la loi », justifie Barbara Van Speybroeck, porte-parole de la fédération des assureurs Assuralia. « La loi sur les assurances prévoit que celle-ci n’intervient pas en cas de suicide au cours de la première année, suivant la souscription de la police d’assurance. Tandis qu’un suicide qui se produit un an ou plus après la prise d’effet du contrat ne sera pas pris en compte par l’assureur. »

Les assureurs ne font pas d’exception à cette règle. « En raison du risque d’antisélection, nous partons du principe que tous les assureurs appliquent la loi », explique Mme Van Speybroeck. L’antisélection (ou sélection adverse) est le phénomène par lequel certaines personnes s’assurent contre des risques qu’ils considèrent comme très probables et ne s’assurent pas contre les risques qu’ils considèrent comme improbables. En clair, le législateur veut éviter que des personnes ayant déjà des idées suicidaires ne souscrivent rapidement une assurance vie afin de protéger financièrement leurs proches.

Si le partenaire était décédé trois semaines plus tard, l’assureur n’aurait pas cherché la cause du décès. « La preuve du suicide doit être apportée par l’assureur », sait le porte-parole d’Assuralia. Les assureurs ne disposent d’aucune statistique ou preuve scientifique pour fixer cette limite à un an. « Le législateur part du principe que les gens ne planifient pas concrètement un suicide plus d’un an à l’avance. Cette disposition de la loi remonte probablement aux années 1970 ou 1980. Nous ne disposons pas de statistiques à ce sujet », a déclaré la porte-parole d’Assuralia.

Des différences de prix considérables

L’assurance solde restant dû n’est pas une assurance vie comme les autres, que l’on souscrit à n’importe quel moment. Toute personne qui achète ou rénove une maison contracte en général un crédit hypothécaire pour le faire. De nombreuses banques exigent cette assurance solde restant dû comme condition du prêt, ou accordent un rabais sur le taux hypothécaire si l’emprunteur souscrit cette assurance et/ou une assurance incendie auprès de l’assureur avec lequel la banque travaille.

« Attention, cette réduction ne compense pas toujours les primes d’assurance à payer et les différences de prix sont énormes », prévient John Romain d’Immotheker Finotheker.

Assuralia indique qu’environ 270.000 assurances solde restant dû auront été souscrites en 2022, contre 255.000 nouveaux crédits immobiliers. Ce qui n’est pas étonnant car pour un même crédit, il est possible de souscrire deux assurances solde restant dû : une pour chaque partenaire.

Pas tous égaux devant les conditions

« Tous les établissements de crédit n’exigent pas que l’emprunteur souscrive une assurance solde restant dû », précise Romain. « Cela dépend beaucoup de la situation financière de l’emprunteur et de la relation qu’il entretient avec la banque. Traduction libre : si vous pouvez mettre vous-même sur la table une grande partie du prix d’achat du logement et si vous disposez d’un important portefeuille d’investissement auprès de la banque, par exemple, vous pouvez très bien contracter un prêt hypothécaire sans assurance solde de dette. »

Doit-on en déduire que les jeunes familles, où une grande partie de leurs revenus est consacrée au remboursement du crédit, une telle assurance solde restant dû est presque toujours indispensable. « Vous êtes célibataire et sans enfant ? Si vous décédez avant d’avoir remboursé votre prêt, vous ne laissez généralement personne à votre charge. Dans ce cas, certaines banques sont également prêtes à accorder un crédit hypothécaire sans assurance solde restant dû », ajoute Romain. En effet, s’il n’y a pas d’enfants, la maison peut être vendue si nécessaire, si le prêt n’a pas encore été intégralement remboursé à la banque.