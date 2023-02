Hausse des assurances habitation

Les primes d’assurances incendie vont augmenter de 5 à 7% en Belgique cette année. C’est ce qu’a déclaré mercredi le CEO d’Ageas, dont la filiale AG Insurance est numéro un des assurances en Belgique.

Le prix des assurances habitation est influencé par deux facteurs, a expliqué le CEO d’Ageas, Hans De Cuyper, en marge de la présentation de ses résultats annuels. Premièrement, le prix de la construction a augmenté. Deuxièmement, le coût des catastrophes naturelles est en hausse, ce qui se reflète en partie dans la prime finale.

Les catastrophes naturelles sont un point d’attention pour Ageas, a souligné le patron, ajoutant avoir vécu la saison la plus difficile de sa carrière en termes de réassurance (l’assurance des sociétés d’assurances en quelque sorte, NDLR). Un assureur couvre lui-même auprès d’un réassureur le risque qu’il devra payer à ses clients en cas de sinistre. Pour les catastrophes naturelles, c’est donc devenu plus difficile.

Hausse des catastrophes naturelles

« Au cours des dix dernières années, nous avons vu les catastrophes naturelles augmenter énormément sans que le coût de la réassurance n’augmente trop fortement », a expliqué M. De Cuyper. « Je pense que cette période est terminée. Les réassureurs appliquent désormais des tarifs plus élevés. »

Les catastrophes naturelles se produisent dans des endroits de plus en plus nombreux et il est donc plus difficile pour les assureurs de se couvrir en se diversifiant au niveau mondial. « Je pense que nous devons nous orienter vers des partenariats public-privé », estime Hans De Cuyper. « À un moment donné, le secteur et le gouvernement devront se donner la main pour éviter de compromettre la solvabilité des assureurs. »