Flora by Ethias franchit le cap des 10.000 assurances vendues

Nouvelle étape dans le développement de Flora. L’assurance 100 % digitale promue par le groupe Ethias franchit la barre symbolique des 10.000 contrats d’assurance signés. Objectif pour 2025 : grandir encore, notamment en Flandre.

Lancée en 2020, Flora continue de grandir. L’an dernier, la filiale d’Ethias spécialisée dans les offres d’assurance entièrement digitalisées a enregistré une croissance à deux chiffres de 82 %, après une année 2023 qui fut déjà marquée par une augmentation de son volume d’affaires de… 97 % ! Résultat des courses : “Flora compte aujourd’hui environ 8.200 clients et vient de franchir en fin d’année la barre symbolique des 10.000 contrats signés”, se félicite Julie Warnant, la nouvelle directrice de Flora by Ethias.

Gamme élargie

Ces chiffres en forte croissance, comme l’explique Julie Warnant, Flora les doit d’abord à plusieurs nouveaux produits, comme le tarif studio lancé en 2023 ou encore la familiale en 2022, mais aussi à communication dynamique et différenciante notamment sur les réseaux sociaux. A côté de ses assurances locataire, colocataire et familiale qui font sa marque de fabrique, la start-up propose désormais aussi une sélection d’assurances via sa grande sœur Ethias. Parmi celles-ci, on retrouve une police dédiée aux annulations de voyages avec remboursement des frais engagés (billets d’avion, hôtel, locations…). En outre, elle commercialise aussi pour ceux qui préfèrent se déplacer en deux-roues (vélo, trottinette électrique) plutôt que de rester coincés dans les embouteillages une police couvrant les risques liés à l’utilisation d’engins de mobilité douce (vol, etc.).

“Ces deux nouvelles assurances proviennent de la gamme d’Ethias, mais nous les avons intégrées sur la plateforme de Flora, indique Julie Warnant, à la tête de Flora depuis le mois de juin. “La clientèle de Flora n’est pas celle d’Ethias, dit-elle. Le risque de cannibalisation est très faible. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Nous disposons de notre propre application mobile. Notre site Web enregistre 16.000 visiteurs par mois. Les clients se sentent bien traités via une communication personnalisée. C’est toute la force de notre modèle. Nous arrivons à toucher une cible complémentaire grâce à nos spécificités et notre manière de communiquer”, complète Julie Warnant qui précise que la majorité des clients de Flora sont francophones et ont moins de 35 ans.

Esprit de groupe

Parallèlement à son offre entièrement digitalisée qui va de la souscription jusqu’à la déclaration de sinistre, ce qui explique les bons chiffres de Flora, c’est aussi son modèle de mini-compagnie intégrée au sein d’un grand groupe d’assurance, estime Julie Warnant : “Flora, c’est l’esprit d’une startup et la force d’un grand groupe, c’est aussi pour cela que l’entité se porte bien.”

Outre l’intégration prochainement d’une assurance pour animaux de compagnie et le développement de son propre produit de mobilité douce, la nouvelle responsable de Flora compte d’ailleurs renforcer cette particularité de start-up digitale faisant partie d’un assureur traditionnel pour croître en 2025. “L’idée est de réintégrer un peu plus Ethias sans perdre ce qui fait les valeurs de Flora. Et ce, afin d’activer toutes les synergies possibles.” Objectif ? Grandir, notamment en Flandre. Et “franchir le cap des 10.000 clients d’ici la fin du premier trimestre 2025”, fixe ainsi Julie Warnant.