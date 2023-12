Adopter un animal de compagnie n’est pas sans conséquence financière. Visites chez le vétérinaire, croquettes, accessoires… Cela représente un sacré budget pour les foyers. De récentes formules d’assurance proposent désormais d’amortir une partie de ces coûts. Une aide non négligeable qui se chiffre à plusieurs centaines d’euros par an, selon une enquête d’HelloSafe.

2410 euros, c’est le budget total annuel pour un chien ou un chat en Belgique. Et parmi toutes les dépenses, ce sont les frais de santé qui coûtent le plus cher. En 2023, l’accumulation des visites chez le vétérinaire et l’achat de médicaments pour un animal de compagnie pouvaient faire grimper la facture annuelle jusqu’à 1820 euros dans les cas les plus graves. C’est là qu’une assurance pour animaux devient intéressante…

Les animaux de compagnie pèsent lourd dans le budget

Inflation oblige, le budget annuel pour un animal de compagnie a considérablement augmenté cette année. Entre 2021 et 2023, le coût total serait passé de 1959 euros à près de 2410 euros, soit une hausse de 23% en à peine deux ans. Cela englobe diverses dépenses, de l’alimentation aux soins vétérinaires, en passant par les équipements nécessaires et éventuels services professionnels.

De manière générale, c’est l’alimentation qui représente la part la plus importante de ce budget (74,7% des dépenses en moyenne en 2023, soit 1800 euros). Après cela, on retrouve les dépenses de santé courantes (hors urgences vétérinaires), qui représentent 17,4% des dépenses liées à un animal de compagnie. Enfin, on a tous les coûts liés à la propreté, à l’achat de jouets, ainsi qu’à l’acquisition de produits de soins et de beauté (environ 7,9% du total).

Des soins de santé imprévisibles

Mais quand la santé de votre chien ou de votre chat se détériore subitement, c’est là que la facture peut devenir salée. On ne parle plus de frais annuels à hauteur de 420 euros, mais bien de 1820 euros, selon HelloSafe. Voici comment se répartissent les dépenses de santé pour un animal de compagnie:

Consultations vétérinaire s en cas d’urgence : elles varient en fonction de la gravité de la situation et de la durée du traitement nécessaire. Elles comprennent les analyses en laboratoire, la chirurgie, l’hospitalisation, les radiographies ou encore les soins dentaires. Le coût moyen d’une intervention vétérinaire d’urgence atteint 1190 euros sur l’ensemble de l’année 2023.

: elles varient en fonction de la gravité de la situation et de la durée du traitement nécessaire. Elles comprennent les analyses en laboratoire, la chirurgie, l’hospitalisation, les radiographies ou encore les soins dentaires. Le coût moyen d’une intervention vétérinaire d’urgence atteint 1190 euros sur l’ensemble de l’année 2023. Consultations vétérinaire s de routine : elles sont moins onéreuses, mais représentent quand même une part importante du budget.

: elles sont moins onéreuses, mais représentent quand même une part importante du budget. Autres articles de soins: on retrouve les produits d’hygiène (soins dentaires et auriculaires), les vaccins et les produits antiparasitaires.

Économiser jusqu’à 80% des frais vétérinaires

Souscrire une assurance pour animal permettrait de prendre en charge jusqu’à 80% des frais vétérinaires, selon HelloSafe. Et pourtant, seuls 3% des animaux de compagnie sont couverts aujourd’hui. Un chiffre encore faible, qui tend néanmoins à augmenter. D’après une étude prospective de Mordor Intelligence, le marché européen de l’assurance pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance considérable. En Belgique notamment, la proportion d’animaux assurés devrait augmenter de 3 à 5% d’ici 2028. Cela vous paraît peu? Mais en observant les chiffres de plus près, on se rend compte de l’essor de la formule. Le total des remboursements au titre des polices d’assurance animaux en Belgique devrait passer de 1,52 milliards d’euros en 2023 à 2,53 milliards d’euros en 2028, soit une augmentation de 66,4% en 5 ans.

Qu’elles soient à poils ou à plumes, nos amies les bêtes sont de plus en plus nombreuses à occuper une place de choix dans les ménages. Aujourd’hui, 52,8% des Belges possèdent un animal de compagnie.

Mais à combien s’élève cette prise en charge, exactement? HelloSafe a étudié différents scénarios de remboursement possibles selon le coût de l’intervention vétérinaire. Leur conclusion? Une couverture d’assurance n’est pas négligeable, que vous ayez de faibles ou de plus gros frais.

