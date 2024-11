Les banques ont annoncé tour à tour des baisses de leur taux d’intérêt sur les comptes épargne. Où votre épargne peut-elle encore rapporter 3% ou davantage ?

Via le site web wikifin.be, les épargnants peuvent effectuer une simulation pour vérifier quel livret d’épargne correspond le mieux à leur profil. Il ne suffit pas toujours d’additionner le taux d’intérêt de base et la prime de fidélité. Si vous avez besoin de votre épargne dans quelques mois, il vaut mieux ne regarder que le taux d’intérêt de base, qui est acquis au prorata. Par exemple, si vous pouvez vous permettre de laisser 1.000 euros pendant trois mois et que le taux de base est de 1 %, vous obtiendrez 3/12 de 10 euros, soit 2,5 euros d’intérêts. Vous ne recevrez pas de prime de fidélité, car il faut laisser l’argent à la banque pendant au moins douze mois pour en bénéficier.

Plans d’épargne

Les taux d’intérêt les plus élevés sont aujourd’hui souvent proposés par des plans d’épargne. Cela concerne des livrets d'épargne qui limitent les dépôts mensuels. Vous pouvez ainsi économiser chaque mois une partie de votre salaire, mais vous ne pouvez pas y déposer de grosses sommes d’argent que vous recevez, par exemple, après la vente d’une voiture ou suite à un héritage ou une donation.

Certaines banques offrent également des taux plus élevés pour des sommes importantes. C’est le cas de Deutsche Bank. La banque affiche sur le compte DB Silver le taux d’intérêt le plus élevé pour des montants supérieurs à 100.000 euros. Ce taux a récemment été réduit, passant de 1,25 à 0,75 %. Pour les montants inférieurs à 50.000 euros, la banque offre seulement 0,5 % de taux de base. La prime est toujours de 1,5 %.

Les épargnants peuvent bien sûr se tourner vers d’autres produits d’épargne et d’investissement s’ils peuvent se permettre de laisser leur argent plus longtemps.