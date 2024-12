Attention aux QR codes frauduleux sur certains horodateurs bruxellois

De faux QR codes ont été apposés sur des horodateurs communaux, prévient mercredi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles dans un communiqué. Une fois scannés, ces codes renvoient vers un site web frauduleux. Afin de prévenir la fraude, la zone de police communique une série de recommandations destinées aux usagers.

“Des personnes malintentionnées ont développé un autocollant et l’ont collé sur certains horodateurs. Celui-ci renvoie à un site web frauduleux demandant des informations bancaires et personnelles”, explique la police. Afin de s’en prémunir au mieux, quelques précautions peuvent être prises en tant que citoyen, en parallèle de la veille mise en place par les gardiens de la paix et la police. La police bruxelloise recommande ainsi de contrôler l’adresse du site web (en prenant le temps d’examiner l’URL du site et de vérifier si elle correspond à l’adresse officielle) et d’éviter de télécharger des applications via des liens inconnus ou douteux (privilégier les plateformes officielles, telles que l’Apple Store ou Google Play).

Passez votre main sur le QR code

Les riverains sont appelés à ne “prendre aucun risque” si quelque chose semble inhabituel ou suspect, et à s’abstenir de communiquer leurs données personnelles ou bancaires après avoir scanné un QR code. “Inspectez également le QR code des horodateurs, en passant votre main dessus. Si vous sentez une bosse, il pourrait avoir été altéré”, précise la zone. En cas de doute après avoir partagé ses informations personnelles sur un site suspect, il est recommandé d’appeler immédiatement sa banque ainsi que CardStop (078/170.170) et de signaler l’incident auprès d’un commissariat de police. “Si vous détectez un QR code suspect, envoyez-le à l’adresse suivante: suspect@safeonweb.be”, demande la police bruxelloise. Enfin, en cas de doute, les riverains sont appelés à faire vérifier leur téléphone afin de détecter la présence éventuelle de logiciels espions.