Assurance hospitalisation : vers une hausse importante des prix en 2025

Le prix des assurances hospitalisations augmentera jusqu’à 13% en 2025. Et cela dépend des compagnies d’assurance. Explications.

Le début d’une nouvelle année est souvent synonyme de hausse des prix. Cela pourrait être le cas pour votre assurance hospitalisation, surtout si vous voulez une chambre privée.

Comme dans de nombreux secteurs, les prix sont adaptés à l’évolution du coût de la vie. Dans le domaine de la santé, l’indice médical suit l’évolution des frais médicaux (qui ne sont pas inclus dans l’inflation générale, qui elle suit l’indice des prix à la consommation). Il sert notamment à donner une idée aux assurances et mutuelles.

Les derniers chiffres de cet indice sont les suivants :

Pour une chambre simple à l’hôpital, l’indice est en hausse de 13,36%.

Pour une chambre double ou multiple, il est en hausse de 7,09%.

Hausse de 6,47% pour les frais ambulatoire.

Pour les soins dentaires, la hausse est de 2,72 %.

Pourquoi une hausse si importante ? Cet indice a en fait été publié en juillet. Il couvre l’évolution des prix sur la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Période lors de laquelle a eu lieu le pic de l’inflation. Le vieillissement de la population, entre autres, contribue aussi à la hausse de l’indice. Mais c’est donc avec la nouvelle année calendrier (2025, en l’occurrence) que les compagnies adaptent leurs prix.

Hausse des prix ?

Faut-il donc s’attendre à exactement ces hausses ? Pas forcément. Les assurances sont libres d’augmenter leurs prix comme elles le souhaitent. Elles peuvent aussi suivre l’indice des prix à la consommation : elles prennent alors souvent en compte le taux de juin, qui était de 3,74%. Les compagnies peuvent se fier aux deux indices mais les augmentations de prix des polices d’assurances ne peuvent pas dépasser le maximum des deux. Les compagnies doivent dans tous les cas indiquer dans leur contrat comment les tarifs sont indexés.

Certaines vont donc suivre ces indices, mais d’autres non, montre un tour de table de L’Écho. Chez AG Insurance, une hausse d’entre 5,17 et 13,84% est prévue pour l’assurance hospitalisation. Et une hausse de 7,09% chez la Mutualité chrétienne. Partenamut n’a pas encore décidé de pourcentage exact, mais dit ne pas appliquer les maximums. Mais dans tous les cas, sur la prochaine facture de votre assurance hospitalisation, la prime devrait être plus élevée.