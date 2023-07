22% des Belges n’y connaissent rien ou presque en gestion financière

La plupart des Européens ont une culture financière guère reluisante. C’est-à-dire que leurs connaissances sur des questions telles que l’inflation, le pouvoir d’achat, les taux d’intérêt ou les risques liés à l’investissement sont pour le moins sommaires. La Belgique s’en sort un peu mieux que la moyenne européenne, mais cela reste inquiétant. D’autant plus qu’être bien informé permet de prendre de meilleures décisions.

La culture financière des Européens, c’est-à-dire leurs connaissances et aptitudes en gestion financière en tant que simples citoyens, n’est élevée que chez 18% d’entre eux, ressort-il mardi d’un sondage « Eurobaromètre » de la Commission européenne. La Belgique s’en sort un peu mieux, mais cela reste inquiétant. À l’inverse, une part égale de la population (18%) ne dispose que d’une culture financière faible, tandis que le reste (64%) possède un niveau moyen, selon ce sondage qui a testé 26.000 Européens sur des questions telles que l’inflation, le pouvoir d’achat, les taux d’intérêt ou les risques liés à l’investissement. Ces questions étaient complétées par d’autres sur le comportement d’achat et la gestion du budget à court et long terme.

22% des Belges n’y connaissent rien

Selon ce sondage, les Pays-Bas recèlent le taux le plus élevé de citoyens experts financiers (28%), tandis que le Portugal et la Lettonie sont les moins bons élèves (11%). En Belgique, 20% des répondants ont un niveau élevé de culture financière, mais la catégorie à niveau faible y représente aussi 22% de la population. Un taux élevé, puisqu’il n’est égalé ou dépassé que par trois pays (Finlande 27%, Lettonie 24%) et Espagne 22%). « C’est un signal d’alarme » pour les États membres et l’exécutif européen, a commenté la commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuinness.

Elle appelle à en faire plus pour améliorer l’expertise financière de la population européenne, afin que les citoyens puissent prendre les meilleures décisions. Le besoin de formation à la finance est davantage marqué dans certains groupes de la population comme les femmes, les jeunes ainsi que les personnes à faibles revenus ou à faible niveau de formation.