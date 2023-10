Ask an expat:Les adresses préférées de Laurence Genon à Washington D.C.

LES COINS PRéFérés de Laurence Genon, photographe et guide à Washington D.C., capitale politique des États-Unis

TEXTE ET PHOTOS / Trui Moerkerke

« Dans cette ville, il n’y a que trois types de ­personnes : des diplomates, des journalistes et des avocats », m’explique Laurence Genon. Cette Belge, originaire du Brabant wallon,

vit et travaille à Washington D.C. depuis 2001. Difficile d’encore la qualifier d’expat, car c’est à Washington qu’elle veut rester, même s’il lui a fallu un certain temps pour s’y sentir chez elle. « La plupart des habitants de Washington D.C. y sont en séjour transitoire, disons de quatre ans, pour leur travail. Ils viennent pour réseauter, pas pour se construire une vie sociale. Au début, je n’étais pas prête pour cette vie. Ce n’est pas évident de nouer et d’entretenir des amitiés quand vos amis redéménagent après quatre ans. Mais je m’y suis habituée. J’ai ma famille, avec deux adolescents, et Washington est une ville très agréable à vivre et très verte, avec une

ambiance de petite ville (seulement 700 000 habitants) et pourtant tant de musées et de

monuments emblématiques. C’est un bon équilibre. Par exemple, j’adore New York, mais je ne pourrais pas y vivre, car il y a trop de monde.

Je me sens chez moi à Washington. »

Laurence s’est installée dans la ville, car son mari était journaliste à la Maison-Blanche.

« Pendant de nombreuses années, il était

producteur pour les journaux télévisés de NBC, de l’ère Clinton jusqu’à la fin du premier mandat de Bush. C’était intense, bien sûr, car l’actualité ne s’arrête jamais. Aujourd’hui, il travaille de l’autre côté du miroir, dans une agence de relations publiques, où il donne des formations journalistiques. »

«Washington est une ville très agréable à vivre et très verte, avec une ambiance de petite ville et pourtant tant de musées»

Quant à Laurence, elle jongle, dans un style ­typiquement américain, entre plusieurs ­missions et carrières. À l’âge de dix-neuf ans, elle passe un an aux États-Unis pour améliorer son anglais, d’abord en Floride, puis dans le Massachusetts. Mission accomplie et mieux encore, c’est cette année-là qu’elle rencontre son futur mari à bord d’un court vol entre

Tampa et Atlanta. De retour en Belgique,

elle suit des études d’infirmière, une sorte de compromis avec ses parents, car sa passion est l’histoire de l’art. Cette passion pour l’art et pour la photographie, elle la retrouve plus tard. « Entre-temps, j’étais mariée, je vivais à ­Washington, j’avais deux enfants en bas âge

et un mari qui travaillait tout le temps. Ici, ­l’accueil de la petite enfance n’est pas abordable comme en Belgique. Cela n’avait pas beaucoup de sens pour moi de chercher du travail tout

de suite. Je suis restée à la maison, ce qui m’a donné le temps de me mettre à la photographie et même d’obtenir un diplôme. Plus tard, j’ai suivi une formation de guide touristique qui était principalement axée sur l’histoire et l’art aux États-Unis, car cette ville est particulièrement riche en musées. »

En 2008, elle lance son activité de photographe. « J’avais fait de nombreux portraits d’enfants

et de familles et je me suis aussi tournée vers

la photographie d’événements. Il faut savoir qu’il y avait à l’époque une énergie singulière, on organisait toutes sortes d’événements.

Obama venait d’être élu président et toute la ville lui souhaitait la bienvenue. Il régnait une atmosphère enthousiaste que je n’avais jamais vue ­auparavant à Washington. Cette période est ­souvent comparée à celle où John F. Kennedy a investi la Maison-Blanche. Ces deux présidents ont fait souffler un vent de rajeunissement et

de renouveau sur la ville qui bourdonnait

d’activités. »

Laurence a photographié des symposiums avec des orateurs prestigieux, des hommes politiques et des chefs d’entreprise. L’une de ses missions l’a amenée à la Maison-Blanche. « Lors d’un sommet du G7, j’ai été chargée par l’ambassade d’Italie de photographier le programme de ­partenariat avec la première dame d’Italie.

Les réunions des hommes politiques avaient

lieu à Camp David. Il y a eu un dîner à la ­Maison-Blanche et, une fois mon travail

terminé, j’ai mangé avec le staff. Ce sont de

bons souvenirs. »

Parallèlement à son métier de photographe, elle a commencé à travailler comme guide touristique. Elle avait trouvé un bon équilibre jusqu’à ce que le COVID mette en suspens ses deux activités du jour au lendemain. « Les événements ­reprennent peu à peu et le tourisme aussi. Mais pendant la pandémie, j’ai recommencé à étudier. Je viens de passer les tests pour travailler en tant qu’infirmière ici. Ce sera mon métier d’appoint. »

Nous longeons la rivière Potomac dans le Wharf District pour faire un portrait. Nous sommes

en plein été et les terrasses des nombreux ­restaurants et bars le long de l’eau sont bondées. Le bateau-taxi fait des allers-retours et je constate qu’il y a énormément de kayakistes. C’est aussi ce qui rend la ville de Washington si attrayante pour Laurence : c’est une ville très verte et à une demi-heure en voiture du centre-ville, on se retrouve en pleine nature.

« The Wharf est l’un de mes quartiers préférés, avec Georgetown et Shaw. On se trouve à deux pas du National Mall, le parc légendaire qui abrite des monuments et des musées qui font la renommée de Washington. La promenade du Lincoln Memorial au Capitole, situé à l’autre ­extrémité, fait un peu plus de 3 kilomètres.

La plupart des touristes veulent voir la Maison-­Blanche et je le comprends. Mais pour vraiment ressentir et comprendre la politique dans cette ville, il faut absolument prendre le temps de ­visiter le Capitole. À l’intérieur de ce monument, on se sent submergé. C’est un immense bâtiment qui incarne toute la grandeur de la politique.

Et si vous en avez l’occasion, visitez le Capitole quand le Congrès est en session. L’atmosphère est fascinante, loin de celle ressentie à travers la télévision. »

1. Le Capitole et son centre

d’accueil

2. Des milliers de cerisiers

japonais se montrent sous leur meilleur jour au printemps

3. Shaw un quartier éclectique

4. Laurence Genon

5. Le Smithsonian Museum of American Art

MANGER MARTIN’S TAVERN Un grand classique de Georgetown,

fréquenté par plusieurs présidents,

et le décor des fiançailles de JFK et de Jackie. Une bonne cuisine et un bel équilibre entre locaux et touristes. 1264 Wisconsin Ave, NW,

www.martinstavern.com

CHAIA TACOS Des tacos sains et végétariens, avec

de nombreuses options véganes. 3207 Grace Street, NW,

www.chaiatacos.com

LUPO MARINO Restaurant branché à The Wharf,

authentique comfort food à l’italienne. 40 Pearl Street, SW,

www.lupomarinodc.com

BELGA CAFE Le restaurant du chef belge Bart ­Vandaele s’inspire des authentiques ­tavernes bruxelloises. 514 8th Street Southeast,

www.belgacafe.com

BOIRE HOTEL WASHINGTON S’il en est un

bar qui se distingue par son toit-terrasse avec vue sur la Maison-Blanche, c’est bien celui de l’emblématique Hotel Washington. 515 15 th Street NW,

www.thehotelwashington.com

À FAIRE UNLIMITED BIKING

WASHINGTON DC Pour Laurence, le vélo électrique est

le moyen idéal pour explorer la ville.

Il y a des pistes cyclables et il n’y a pas autant de trafic que dans la plupart

des capitales. 998 Maine Avenue, SW, www.unlimitedbiking.com/washington-dc/

KEY BRIDGE BOATHOUSE Vous pouvez louer des kayaks à

plusieurs endroits à Washington pour admirer la ville depuis le Potomac. 3500 Water St, NW, www.boatingindc.com/key-bridge-boathouse UNITED STATES CAPITOL C’est une activité incontournable

lors d’une visite à Washington D.C.

On propose souvent des visites guidées

sans réservation (et gratuites). First street, SE, www.visitthecapitol.gov

THE NATIONAL MALL Le parc le plus visité des États-Unis,

avec le Washington Monument au centre et le Capitole et le Lincoln

Memorial de part et d’autre. Le côté est du parc est bordé de nombreux musées. www.nps.gov/nama

MUSÉES Il y a plus de 70 musées à visiter à

Washington D.C. Il est impossible pour Laurence de désigner son préféré,

elle en propose donc deux.

NATIONAL GALLERY OF ART Impressionnant musée d’art avec

une vaste collection d’art occidental. L’un des musées d’art les plus fréquentés aux États-Unis. Constitution Ave & 6 th Street, www.nga.gov

SMITHSONIAN AMERICAN ART MUSEUM Pour devenir guide touristique certifiée, Laurence a dû étudier l’histoire. C’est ainsi qu’elle s’est intéressée à l’art

américain. Le Smithsonian American Art Museum, situé dans le même bâtiment que The National Portrait Gallery, est

son musée préféré en ce moment. 8th and G Streets, NW,

www.americanart.si.edu

QUARTIERS GEORGETOWN Un quartier historique, conçu comme une ville portuaire en 1751 et où l’on trouve encore quelques rues pavées

et des hôtels particuliers à l’architecture fédéraliste. Pour les amateurs d’horti­culture, Laurence a un autre conseil : Dumbarton Oaks Garden. 1703 32nd street, NW,

www.dumbartonhouse.org

SHAW Le quartier le plus éclectique de

Washington. C’est un melting pot

d’adresses design et populaires.

Avec de nombreux restaurants et bars, théâtres et salles de concert.

1. Martin’s Tavern

2. Chaia Tacos

3. Lupo Marino

4. Potomac River

5. Lincoln Memorial

6. Smithsonian

American Portrait Gallery