Voici les destinations commerciales les plus chères au monde

La Via Montenapoleone en Italie devient la première rue commerçante européenne à décrocher la première place du classement, devançant l’Upper 5th Avenue de New York. New Bond Street de Londres surpasse Tsim Sha Tsui à Hong Kong et retrouve sa place dans le top 3.

Les loyers de la Via Montenapoleone à Milan, qui ont bondi de près d’un tiers au cours des deux dernières années, ont surpassé ceux de l’Upper 5th Avenue de New York, faisant de cette rue italienne la destination commerciale la plus chère au monde, selon un rapport de Cushman & Wakefield, leader mondial des services immobiliers commerciaux. C’est la première fois qu’une rue européenne occupe la première place du classement mondial.

L’Europe devant les Etats-Unis

Synonyme de mode et de luxe, la Via Montenapoleone s’est imposée progressivement dans ce classement ces dernières années, atteignant la deuxième place en 2023. Les loyers y ont augmenté de 11 % sur un an pour atteindre 20 000 €/m²/an, tandis que ceux de l’Upper 5th Avenue (19 537 €/m²/an) sont restés stables pour la deuxième année consécutive. En plus de la forte demande des détaillants dans un contexte d’offre limitée, la Via Montenapoleone a également bénéficié de l’appréciation de l’euro face au dollar américain.

New Bond Street à Londres (17 210 €/m²/an) a pris la troisième place en devançant Tsim Sha Tsui à Hong Kong, malgré une croissance positive des loyers dans cette dernière région. L’avenue des Champs-Élysées à Paris, avec une progression des loyers de 10 % sur un an, conserve la cinquième position. Elle est suivie de près par Ginza, à Tokyo, où les loyers ont augmenté de 25 % sur un an.

“Ces emplacements emblématiques à travers le monde se distinguent par une concurrence féroce pour l’espace disponible et une offre extrêmement restreinte, même dans des conditions de marché difficiles. Les marques, qu’elles soient de luxe ou grand public, redoublent d’efforts pour s’établir physiquement dans ces emplacements stratégiques, car elles cherchent à offrir une expérience client et une présentation de leurs produits exceptionnelles“, explique Robert Travers, responsable EMEA Retail chez Cushman & Wakefield.

La Belgique en croissance

Le marché locatif européen a enregistré une croissance régulière de 3,5 % sur un an, reflétant une tendance largement positive à la fois en Europe occidentale et méridionale. Cette dynamique a été soutenue par un afflux important de touristes, en particulier en année olympique, avec une hausse notable des visiteurs venus des États-Unis. Parmi les marchés les plus performants figure Váci utca à Budapest, qui a enregistré une croissance impressionnante des loyers de 27 % sur un an, la plus forte en pourcentage.

En Belgique, le Meir à Anvers, l’une des principales artères commerçantes maintient sa 28ᵉ position au classement mondial des destinations commerciales. Les loyers sur cette artère enregistrent une croissance modérée de 3 %, atteignant 1 700 €/m²/an. La Rue Neuve à Bruxelles, bien que n’étant incluse que dans le classement européen, affiche une évolution similaire, avec un loyer prime de 1 650 €/m²/an.

La Belgique bénéficie d’une forte culture du shopping, où l’attrait des expériences en magasin et la facilité d’accès aux produits continuent de jouer un rôle clé. En dehors des emplacements emblématiques comme le Meir et la Rue Neuve, d’autres artères commerciales urbaines contribuent également au dynamisme du pays. La Veldstraat à Gand, par exemple, a vu ses loyers progresser de 1 450 à 1 500 €/m²/an, tandis que des destinations régionales telles que la Steenstraat à Bruges, la Rue de l’Ange à Namur et la Vinâve d’Île à Liège affichent une stabilité, avec des loyers inchangés cette année.

“Dans le contexte macroéconomique actuel, les détaillants adoptent une approche plus stratégique et ciblée. Ils privilégient l’ouverture de magasins expérientiels ou de flagships dans des emplacements optimaux, plutôt que d’élargir simplement leur présence géographique”, ajoute Jonathan Delguste, Partner et Head of High Streets Leasing Belgium & Luxembourg. “Cette révision des stratégies contribue à expliquer les tendances de croissance des loyers dans les emplacements commerciaux clés. À l’avenir, si ces initiatives portent leurs fruits, nous assisterons à de nouvelles opportunités d’expansion globale.“