La maison Sander Pierron, située à Ixelles et conçue en 1903 par Victor Horta, est mise en vente pour 1,495 million d’euros.

Christie’s International Real Estate , leader mondial du marché de l’immobilier de prestige et d’exception, a annoncé la vente de ce bien qu’il décrit sur son site : “Située au cœur du Châtelain, cette maison exceptionnelle, construite en 1903 par l’architecte Victor Horta pour le critique d’art Sander Pierron, est une rareté sur le marché“.

La description continue en ces termes : “Cette maison a été préservée des modes, conservant des éléments d’époque (rampe en métal doré, lambris en marbre, escalier en acajou, meubles en pitchpin, mosaïques de marbre au sol) ». Un entresol cache par ailleurs une double porte signée Horta, ornée de verres Tiffany et de quincaillerie Art Nouveau.

Des formes simplifiées

La maison de rangée Sander Pierron située rue de l’Aqueduc au numéro 157 à Ixelles, avait été pensée pour être peu coûteuse, ce qui se reflète dans des formes simplifiées et des matériaux restreints. La façade, discrète, en brique rouge et polychrome était une première pour Horta, maître de l’Art nouveau à la fin du 19e siècle. On reconnaît la signature du célèbre architecte belge, aussi ami de l’écrivain et journaliste Pierron, dans la porte d’entrée soignée, entourée de pierre bleue et dans les éléments en bronze, poignée, boîtes aux lettres et sonnette en forme de cygne.

PEB F

Classée depuis 1998, la demeure d’une superficie de 350 m² sur 5 étages comprend 4 chambres, 3 salles de bains, une terrasse et un jardin de 62m2. L’hôtel Sander Pierron est selon l’annonce immobilière équipée d’une chaudière à gaz Viessmann, « elle allie charme historique et confort moderne ». Cependant, elle présente un piètre certificat de performance énergétique (PEB) F (316 kWh/m²). Par ailleurs, son classement au patrimoine architectural de la Région bruxelloise comporte des contraintes. Chaque transformation doit obtenir l’aval des services de la Région bruxelloise, qui octroie en contrepartie des subsides pour mener à bien les travaux.

Copyright photos:Christie’s International Real Estate