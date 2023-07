Velux entre par le toit sur le marché du logement neuf durable

Le leader mondial de la fenêtre de toit veut monter sur le marché de la promotion immobilière durable en concevant des habitations conviviales naturellement lumineuses et très économes en énergie.

Le nouveau CEO de Velux, Lars Petersson, a profité du Congrès mondial de l’UIA (Union internationale des architectes) organisé la semaine dernière à Copenhague pour répandre la nouvelle urbi et orbi : le leader mondial de la production et de la pose de fenêtres de toit, qui jouit d’un quasi-monopole sur son marché de niche, souhaite jouer un rôle proactif dans la conception de maisons très économes en énergie baignées de lumière naturelle.

Pour joindre le geste à la parole, le groupe international d’origine danoise fondé en 1941 développe depuis des mois des modules de construction en bois sur son site de recherche et développement dédié, baptisé Living Places et localisé à Jernbanebyen, dans la banlieue de Copenhague.

Le site choisi, désormais ouvert aux visiteurs, est situé en bordure d’un ancien centre de frêt ferroviaire, à même les voies existantes désaffectées. «L’industrie du bâtiment représente jusqu’à 40% de la consommation mondiale d’énergie et des émissions de CO 2 . Il est donc urgent de repenser la manière dont les bâtiments peuvent aider à résoudre les problèmes climatiques et sanitaires mondiaux grâce à des solutions durables et à des actions pratiques relativement simples. Les prototypes que vous voyez ici et que nous faisons visiter de l’intérieur en primeur à notre personnel venu des quatre coins du monde pour l’occasion sont évolutifs et ont pour objectif de provoquer une réflexion de fond auprès de tous les acteurs de la construction résidentielle, des architectes aux entreprises de construction, en passant bien sûr par les promoteurs spécialisés avec lesquels nous aimerions collaborer. Nous mettons d’ailleurs en ‘open source’ nos recherches et nos plans élaborés en partenariat avec les bureaux d’architectes Effekt et MOE», explique le patron.

Le site à expérimenter et la plateforme Living Places doivent selon lui permettre à tous les acteurs professionnels concernés d’unir leurs forces dans une initiative pionnière et multidisciplinaire qui vise à reconnecter les gens et la planète. Et Velux, passé son rôle de concepteur, souhaite bien sûr participer activement, grâce à son expertise ciblée, à la production de cette habitation du futur plus respectueuse de la planète.

Cinq principes fondamentaux

Les cinq principes clés portés par les concepteurs de Living Places peuvent être appliqués à n’importe quelle maison, communauté ou ville pour concevoir des maisons évolutives, abordables et commercialement viables. Chaque produit et technique de construction sont soigneusement étudiés pour réduire l’impact environnemental et améliorer la santé humaine des occupants. Par exemple, les matériaux sont conçus et posés sans polluants et entièrement démontables.

Le modèle promet une empreinte carbone 3 fois moindre. © Effekt/MOE

Le projet-modèle visible à Jernbanebyen, appelé à grandir et à se déplacer rapidement, vise à démontrer qu’il est possible d’obtenir une empreinte carbone 3 fois inférieure et un climat intérieur 3 fois meilleur que dans une maison unifamiliale européenne standard actuelle.

«Nous avons toutes les connaissances et la technologie dont nous avons besoin en ce moment pour que l’industrie du bâtiment crée des solutions responsables et régénératrices adaptées au contexte géographique dans lequel ces solutions doivent rapidement se décliner», insistent les initiateurs.