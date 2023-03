Une école secondaire Steiner va ouvrir dans l’ancienne clinique Parc Léopold

Désaffectée depuis des années déjà, l’ancienne clinique Parc Léopold, à Bruxelles, va accueillir en son sein une école secondaire Steiner. La demande de permis d’urbanisme est actuellement à l’enquête publique.

C’est une réaffectation temporaire qui risque de mettre de l’animation dans le quartier de la place Jourdan, à Etterbeek : la demande de permis d’urbanisme actuellement à l’enquête publique vise à changer l’utilisation des 3e et 4e étages du bâtiment B (1.250 m2) de l’ancienne clinique Parc Léopold, qui donne sur la chaussée d’Etterbeek et le parc Léopold voisin, pour y héberger une école secondaire pratiquant la pédagogie de Rudolf Steiner.



Un accord a été trouvé entre le propriétaire des lieux, l’homme d’affaires et promoteur immobilier Dominique Janne (Novo Belgium Holding / 4YOU S.A.), et les futurs locataires et porteurs du projet, l’ASBL gantoise MSV (Middelbare Steinerschool Vlaanderen) et son antenne bruxelloise.

L’entrée de l’ancienne clinique, rue Froissart. © Novo Belgium Holding



Pour rappel, les murs de l’ancienne clinique, dont la reconversion future est au point mort depuis plus de cinq ans, hébergent déjà depuis plus de deux ans un centre Fedasil pour réfugiés (10.200 m2, 350 personnes) dans les bâtiments A et C et, dans les trois étages inférieurs du bâtiment B (2.584 m2), une école primaire gérée par l’ASBL EOS (Ecole Orientation Steiner elle aussi), actuellement en attente de pouvoir occuper ses bâtiments en construction à Woluwe-Saint-Lambert. Un projet de clinique médicale réduite reste également en suspens dans les étages encore inoccupés.

Permis simple



Dans la note explicative cadrant la demande de permis introduite en septembre dernier (mais validée comme complète depuis quelques jours seulement), on peut lire que le changement partiel d’affectation de l’ancienne clinique vise cette fois à héberger une école secondaire d’une centaine d’étudiants. Il y est mentionné que l’ancienne fonction d’hôpital permet, tant en termes de structure que d’équipements techniques, d’accueillir une nouvelle affectation de ce type moyennant un minimum de travaux d’aménagement.

Dans l’ancienne clinique Parc Léopold, en attente de reconversion, cohabitent depuis deux ans un centre de réfugiés et une école fondamentale Steiner. Une section secondaire va venir s’ajouter dans les étages supérieurs du bâtiment B. © Novo Belgium Holding



Aucune modification ne sera en effet apportée à la structure bâtie existante. Tout sera conservé et seuls quelques murs mitoyens non porteurs sont supprimés pour transformer les salles de consultation en salles de classe à part entière. Au 3e étage seront logées les classes 7 et 8, l’administration, la salle de premiers soins, la salle des professeurs, la salle de musique et la salle de bricolage. Au 4e étage prendront place les classes 9, 10, 11 et 12 et deux ateliers de bricolage.

Implantation durable envisagée



Le contrat d’occupation temporaire est cadré par un bail locatif d’une durée de six ans qui a pris cours en septembre 2022. «Mais nous étudions actuellement les possibilités pour nous implanter durablement sur ce site lors du futur réaménagement de l’îlot», précise MSV, le porteur du projet.