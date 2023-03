Une année de transition pour Ghelamco

Le groupe familial Ghelamco, leader belge de la promotion immobilière, a publié hier soir des résultats 2022 en demi-teinte. Mais la direction a malgré tout fait gonfler ses fonds propres à un niveau record de 1,2 milliard d’euros.

Côté chiffres, dans le bilan annuel publié hier jeudi par la direction du groupe de promotion immobilière Ghelamco, on retiendra d’abord un résultat opérationnel de 97 millions d’euros, en recul de plus de 50% par rapport à 2021, et un profit annuel qui fond sur un an de 143 millions à 28 millions d’euros.



Mais passé les chiffres, «la stratégie et la vision de la direction ont permis à la société d’augmenter ses fonds propres à un niveau record solide de 1,2 milliard d’euros au cours des dernières années, avec un niveau de solvabilité de 45%, offrant un confort remarquable à toutes les entités du groupe», insiste Paul Gheysens, le patron et fondateur familial.

Grâce à la cession réussie de projets entièrement loués (et indexés), le groupe a réduit sa dette financière nette de 178 millions d’euros et affiche encore une valorisation totale d’actifs en portefeuille avoisinant 1,7 milliard d’euros.

Faits marquants

Au rang des faits marquants de l’année écoulée sur les quatre marchés nationaux où Ghelamco est présent aujourd’hui (Belgique/Pologne/Grande-Bretagne/France), on pointera notamment la clôture réussie de la vente de deux tours (sur trois) et d’une partie de la zone commerciale du HUB de Varsovie à Google pour un montant proche de 583 millions d’euros. Comme de coutume, le bénéfice a été réinjecté dans de nouveaux projets et des remboursements d’obligations conformément à la stratégie à long terme des actionnaires familiaux.

Plus près de chez nous, on notera également à Diegem la poursuite des investissements dans le projet Wings déjà loué à plus de 90% et qui doit être livré à l’automne prochain. D’autres projets sont en cours de finalisation à Knokke, Anvers, Londres ou en Pologne.

Autre fait marquant: la réception du permis de construire et le démarrage des travaux pour le Green Energy Park de Zellik composé d’un data center, d’infrastructures médico-techniques et de laboratoires de recherche en collaboration avec l’université (ULB) et les hôpitaux universitaires de Bruxelles. La construction du centre de données a démarré et d’importants pré-baux ont déjà été signés.

Inflation et coûts des matériaux

Malgré des prix totaux de construction très chahutés au cours de la dernière année, l’entreprise est parvenue à réduire son risque d’exposition à l’inflation en concluant des contrats à prix fixe ou à livre ouvert avec des sociétés liées et externes. «De plus, le modèle économique entièrement intégré de notre groupe avec un contrôle sur l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris les achats, a permis d’adopter un contrôle strict des coûts en optimisant les achats de la chaîne d’approvisionnement en termes de volumes et de prix convenus à l’avance», précise la direction.