Un peu plus de 11% des points de vente inoccupés au début 2023

Un peu plus de 11% des quelque 200.000 points de vente répertoriés en Belgique au 1er janvier 2023 étaient inoccupés, selon les données publiées jeudi par l’agence de recherche Locatus. Le taux d’inoccupation a légèrement diminué en un an, passant de 11,6% à 11,3%.

Les plus forts taux d’inoccupation de points de vente sont enregistrés en Wallonie. La province comptant le plus de locaux commerciaux inoccupés est le Hainaut, avec un taux d’inoccupation de 14,6%. Suivent la province de Liège (12,9%) et du Luxembourg (12,6%). La province de Namur affiche un taux d’inoccupation des bâtiments commerciaux de 10,7% et le Brabant wallon de 8,2%.

Le Limbourg affiche le plus haut taux d’inoccupation

La Région de Bruxelles-Capitale quant à elle compte 11,4% de bâtiments commerciaux inoccupés, selon Locatus. En Flandre, la province du Limbourg affiche le plus haut taux d’inoccupation (11,5%). Les autres provinces affichent un taux d’inoccupation tournant autour des 10%.

L’agence de recherche Locatus pointe également une diminution constante depuis plus de 10 ans du nombre de points de vente tant dans le commerce de détail qu’hors détail. La baisse dans le commerce de détail est cependant plus prononcée.