Un nouveau complexe de bureaux dans « l’ avenue européenne »

Le promoteur Codic Belgique a remis sur le métier son projet de fusion de deux anciens immeubles de bureaux de l’avenue Cortenbergh, alias l’«avenue européenne». Le nouveau projet est à l’enquête publique.

La première version de cet imposant projet de réhabilitation et de fusion de deux immeubles de bureaux, propriétés contigües d’Allianz Benelux (n°150-152) et Codic Belgique (n°158) bordant l’avenue Cortenbergh, avait été recalée. Les bureaux d’architectes ateliers 2/3/4/ (Paris) et Jaspers-Eyers (Bruxelles), en charge de ce dossier complexe, ont donc revu leur copie, à l’invitation de Codic Belgique, mandaté par son voisin pour déposer le permis et développer le projet commun.



Celui-ci a pour objet la rénovation (sous-sol entier et hors sol partiel) et l’extension du bâtiment d’Allianz, datant de 1991, et la démolition-reconstruction du bâtiment de Codic, construit en 1963. Après restructuration de l’ensemble, les deux bâtiments rénovés qui occupent la totalité de l’îlot urbain bâti entre les rues Le Titien et Fulton ne formeront plus qu’un seul complexe de bureaux offrant un total de quelque 48.000 m2 sur neuf ou dix niveaux hors- sol et quatre en sous-sol.



Si la commission de concertation programmée le 9 mai prochain est davantage favorable que pour la précédente version du projet et que le permis mixte (urbanisme et environnement) est délivré, le futur immeuble sera tout désigné pour accueillir d’ici trois ans une des directions générales de la Commission européenne, qui occupe dans l’artère proche du rond-pont Schuman et de ses principaux sièges une position de propriétaire ou de locataire quasi monopolistique dans les immeubles répondant à ses critères stricts de superficie et de performance énergétique.