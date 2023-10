Un îlot important du Pentagone bruxellois en passe d’être redessiné

La demande de permis portée par les Galeries Royales Saint-Hubert, actuellement à l’enquête publique, concerne la reconfiguration d’une partie de l’îlot circonscrit par les rues du Marché aux Peaux, du Marché aux Herbes, et la Galerie de la Reine, au cœur du Pentagone bruxellois.

L’important projet de remembrement contigu à la Galerie de la Reine, en plein centre historique de la capitale, consiste en la rénovation et l’extension d’un îlot urbain constitué de six bâtiments moyens jouxtant des sites classés du Pentagone, non loin de la Grand-Place.

Sur son versant de la rue du Marché aux Peaux, le projet prévoit 16 unités de logements aux étages, quatre commerces et un local vélo au rez, des caves et des locaux techniques. Mais le projet porté par la S.A. Galeries Royales Saint-Hubert, selon les plans du bureau MDW Architecture, comprend également la rénovation d’une partie de la façade et des toitures de la Galerie de la Reine, le réaménagement de trois appartements aux étages et l’aménagement d’un patio paysager en cœur d’îlot. L’ensemble avoisine 4.500 m2 bâtis.

© MDW Architecture

La demande de permis a été déposée fin 2022 et jugée complète par urban.brussels début septembre. L’enquête publique, qui concerne un des axes urbains les plus fréquentés de la capitale (22.000 personnes par jour), est à l’enquête publique jusqu’au 12 octobre prochain. La Commission de concertation est fixée le 24 octobre.