Thomas & Piron rencontre les riverains du nouveau quartier de la Maladrerie à Jodoigne 

Attribué fin avril par l’Agence de Promotion Immobilière du Brabant Wallon, ce marché public-privé de nouveau quartier résidentiel a été présenté ce mercredi aux riverains par le développeur et constructeur Thomas & Piron.

Comme ce fut déjà le cas à Wavre ou à Grez-Doiceau (Gastuche) précédemment, le programme dévoilé en primeur aux riverains est d’envergure et comprendra pas moins de 130 maisons et 90 appartements. L’ensemble, dessiné selon les plans des architectes d’Assar Architects et de la Société Internationale d’Architecture (SIA), sera logé à l’angle de la rue de la Maladrerie et du contournement de la ville, sur un terrain de 7 hectares ayant fait l’objet d’un RUE (Rapport Urbanistique Environnemental).

«Les immeubles à appartements resteront de dimension réduite, avec un maximum de 14 unités par bloc. Quant aux maisons, elles comprendront 3 ou 4 chambres avec un grenier aménageable et la possibilité de réaliser une pièce supplémentaire au rez-de-chaussée. Notre force a été de connaître et comprendre parfaitement les attentes de l’API BW en termes de cahier des charges, grâce à nos précédentes expériences. Nos deux métiers de développeur et de constructeur nous permettent aussi de maîtriser notre budget et l’ensemble de la chaîne, jusqu’à la commercialisation», précisent Frédéric Claert et Aurore Malfait, les gestionnaires du projet.

Assar + SIA

Critères d’accès pour acquéreurs moins aisés

La demande de permis devrait être introduite au printemps prochain. La chantier sera divisé en 3 phases. Les prix de commercialisation classique (tout public) devraient osciller entre 305.000 euros hors frais et taxes pour un appartementet 370.000 euros pour une maison, en ce qui concerne les logements de catégorie C (sans condition d’accès).

Mais la majorité des logements du futur quartier seront proposés à des candidats acquéreurs moins aisés selon des critères d’accessibilité déjà précédemment utilisés par l’API BW, dont c’est une des raisons d’être: permettre l’acquisition de logements de qualité à des prix accessibles dans la province wallonne la moins abordable. Les critères fixant le seuil de prix d’achat sont liés au revenu, à la localisation ou encore, pour certains biens, à l’âge. Les candidats acquéreurs intéressés peuvent déjà s’inscrire sur le site de l’API BW.

Consommation énergétique sous contrôle

Pour réduire la consommation énergétique au maximum, l’ensemble de logements sera équipé de pompes à chaleur individuelles et de panneaux photovoltaïques. Ils fonctionneront donc sans énergie fossile.