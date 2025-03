Signa vend sa part dans le Chrysler Building à New York

Le groupe autrichien Signa a vendu ses parts dans le célèbre Chrysler Building à New York, a fait savoir le curateur de Signa Holding, Christof Stapf, à Vienne.

Le groupe, propriété de l’entrepreneur René Benko avait acquis en 2019 la moitié des actions de ce gratte-ciel de 319 mètres de haut. Cette part a aujourd’hui été cédée à Aby Rosen et Michael Fuchs, de la société d’investissements immobiliers RFR Holding LLC, qui disposait déjà d’une participation dans l’édifice.

Fondé en 2000, le groupe immobilier de René Benko avait connu une ascension spectaculaire au point de devenir copropriétaire du célèbre Chrysler Building à New York et de plusieurs prestigieuses chaînes de grands magasins en Europe, dont Galeria et KaDeWe.

Croulant sous les dettes, il s’est toutefois effondré en 2023 avec la brusque remontée des taux d’intérêts.

Selon l’administrateur judiciaire, les créances à l’encontre de M. Benko s’élèvent à environ 2,4 milliards d’euros.