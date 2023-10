Séminaire immobilier à Liège,  le 21 novembre

Le Cercle de Wallonie organise au théâtre de Liège, le 21 novembre prochain, un séminaire immobilier qui réunira les professionnels du secteur et les autorités publiques autour du thème de la crise immobilière.

Dans la plupart des marchés immobiliers européens, il faut prendre un peu de recul par rapport à la période que nous traversons. Pour beaucoup, la crise actuelle est liée presque exclusivement à la hausse des taux d’intérêt. Or, cette crise est surtout multiforme et structurelle. Elle est brutale, car elle vient grever automatiquement à la baisse la valeur des actifs détenus par les investisseurs. Elle est également marquée par la baisse du volume et du nombre des prêts immobiliers.

Mais la crise était latente et est avant tout à la fois celle d’un secteur économique – celui de la construction et de la promotion immobilière – et celle du parc immobilier construit qui est resté rigide et ne permet plus d’avoir une mobilité et une rotation de ses occupants au sein de ce parc. Ces thèmes seront évoqués par les professionnels du secteur et les autorités publiques de 13h30 à 18h30 au théâtre de Liège, le 21 novembre prochain, lors du séminaire organisé par le Cercle de Wallonie.