REVEL, nouveau propriétaire du site du Haut-Fourneau 6 d’ArcelorMittal à Seraing

Après la cession par ArcelorMittal Belgium des sites de Chertal, de la Cokerie et du Haut-Fourneau B en avril 2024, le Haut-Fourneau 6 (HF6) vient à son tour d’être acquis par REVEL, un consortium wallon spécialisé dans la reconversion de sites industriels, annonce jeudi le ministre régional de l’Economie, Pierre-Yves Jeholet (MR).

En avril 2020, le gouvernement wallon avait confié à Wallonie Entreprendre, son bras financier, la mission de négocier l’acquisition et de planifier la reconversion des sites d’ArcelorMittal en région liégeoise, couvrant une superficie de 282 hectares.

Ces terrains se divisent entre Chertal, le plus vaste avec ses 186 hectares, et trois autres sites à Seraing : le Haut Fourneau 6 (HF6), le Haut Fourneau B (HFB), et la Cokerie d’Ougrée (environ 32 hectares chacun).

Réhabilitation des sites

Même si les négociations ont pris du temps, elles traduisent une dynamique constructive et collaborative qui assure à chaque site de bénéficier des meilleures perspectives de réhabilitation, souligne Pierre-Yves Jeholet.

Wallonie Entreprendre a ainsi acquis en exclusivité le site de Chertal via SORECHER, une société spécialement dédiée à cette opération. La Cokerie et le Haut-Fourneau B sont quant à eux entrés dans un partenariat public-privé (PPP) avec respectivement DEME Environnement et MG Real Estate. Quant au Haut-Fourneau 6, désormais propriété de REVEL, il sera principalement destiné au développement de logements privés et d’activités commerciales, dans le respect des enjeux urbanistiques et paysagers, ajoute le ministre.

Reconversion des sites

La reconversion des quatre sites s’inscrit dans une logique de démantèlement progressif, planifié jusqu’en 2027. Dès que les structures seront démantelées, des études de sols complémentaires pourront débuter, ouvrant la voie aux travaux d’assainissement. En parallèle, les projets de redéploiement seront précisés et discutés avec les parties prenantes avant toute demande de permis, poursuit-il.

“Grâce à l’implication de tous les acteurs, dont Wallonie Entreprendre, cette acquisition marque une étape déterminante dans la revalorisation de notre patrimoine industriel et dans notre vision d’un aménagement du territoire durable et moderne. Les terrains du Haut-Fourneau 6, autrefois symboles de notre passé industriel, vont à présent activement participer à la rénovation urbaine de Seraing”, se félicite enfin le ministre.