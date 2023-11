Remembrement de taille dans le secteur hôtelier européen

Covivio et AccorInvest entrent en négociations exclusives en vue de remembrer la propriété des murs et des fonds de commerce de leurs portefeuilles hôteliers respectifs.

La foncière immobilière française Covivio est propriétaire de 54 hôtels loués à AccorInvest en loyer variable sur chiffre d’affaires dans le cadre de baux à long terme. Le groupe français AccorInvest, qui exploite actuellement 747 hôtels répartis dans 26 pays, est pour sa part propriétaire et gestionnaire des fonds de commerce de ces hôtels opérant sous une bonne dizaine d’enseignes du groupe (dont Ibis, Novotel, Mercure ou MGallery, par exemple). L’opération de remembrement en cours entre les deux géants français du secteur immobilier, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2024, repose sur un échange de fonds de commerce hôteliers détenus par AccorInvest contre des murs d’hôtels appartenant à Covivio Hotels.

Joint-venture stratégique frôlant le demi-milliard de valorisation

A l’issue de cette vaste opération d’échange, 24 hôtels seront pleinement détenus – murs et fonds de commerce – par Covivio Hotels et 10 par AccorInvest. La valeur convenue des murs cédés à AccorInvest représente environ 210 millions d’euros et celle des fonds de commerces rachetés par Covivio Hotels à quelque 260 millions d’euros.

Remembrement structurel par phases

Covivio Hotels est également co-actionnaire et asset manager de 60 autres hôtels loués à AccorInvest, détenus au travers de deux joint-ventures conclues entre 2010 et 2014: l’une détenue à 80% par Crédit Agricole Assurances et 20% par Covivio Hotels et l’autre portée par la Caisse des Dépôts (CDC), Société Générale Assurances et Covivio Hotels. Une négociation exclusive a également été signée en vue de remembrer (murs et fonds de commerces) 25 de ces hôtels: 19 logés dans les deux joint-ventures existantes et 6 acquis par AccorInvest.

Au total, les opérations de remembrement en cours sur Covivio Hotels et sur les joint-ventures existantes font ressortir une valeur de murs d’hôtels cédés de 390 millions d’euros. A l’issue de ces négociations exclusives, Covivio Hotels et ses partenaires auront remembré 43 hôtels et AccorInvest 16 hôtels.

Pour Covivio Hotels, créé en 2005 et qui détient aujourd’hui un patrimoine hôtelier unique évalué à près de 6 milliards d’euros reposant sur 314 hôtels (2.517 chambres) répartis dans 12 pays (dont la Belgique), l’opération stratégique en cours vise à reprendre des fonds de commerce localisés dans des zones à forte attractivité touristique retrouvée après-Covid et bénéficiant d’un potentiel de création de valeur significative au travers de travaux de repositionnement et d’optimisation de la gestion. «Certains de ces hôtels resteraient sous enseignes Accor (en contrat de gestion ou de franchise); mais d’autres pourraient faire l’objet d’un changement de marque», prévient déjà la direction de Covivio, qui limite le risque opérationnel par la diversification géographique et de gamme et opère actuellement avec un vingtaine d’enseignes hôtelières dont NH, Radisson, Motel One, Melia ou B&B, mais aussi Club Med ou Anantara.