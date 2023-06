Realty 2023 rassemblera le B to B immobilier les 19 et 20 septembre

Le salon de l’immobilier Realty se tiendra les mardi 19 et mercredi 20 septembre à la Gare maritime, à Bruxelles. Avec pour thématique : Comment vivrons-nous en 2050 ?

Pour sa 15e édition, l’événement des professionnels de l’immobilier se tiendra pour la troisième année consécutive à la Gare maritime, sur le site de Tour & Taxis. Le salon se déroulera sur deux jours et accueillera 2.000 visiteurs, 21 conférences et 100 orateurs.

Le lieu a notamment été choisi tant pour son exemplarité en matière de rénovation, de développement durable et d’usage mixte, que pour son ambition architecturale. Car d’architecture, il sera question. Un pavillon spécifique lui sera dédié, tandis que les organisateurs ont invité des architectes (paysagers) de renommée internationale, comme Giulia Frittoli (BIG Copenhague) et Bas Smets. Et de développement durable et d’avenir, on parlera longuement puisqu’il s’agit du thème central de cette édition 2023.

2050, c’est demain

« Milestones – How will we live in 2050? » La thématique du salon insiste sur l’urgence. La manière dont nous vivrons, habiterons et travaillerons dans l’avenir dépend des objectifs climatiques de 2050 qui sont plus proches aujourd’hui que beaucoup ne le pensent. Notre patrimoine immobilier doit devenir plus durable. Des mesures strictes nous sont imposées par l’Europe. Sur le papier, un planning strict est établi au niveau belge. Mais… comment vivre durablement à un prix abordable ? comment créer une synergie entre différents bâtiments et différents quartiers ? Des questions auxquelles répondront des intervenants nationaux et internationaux.

L’événement B to B sera l’occasion de mettre en lumière les innovations et les solutions intelligentes du secteur immobilier. ProptechLab sera de la partie ainsi que plusieurs universités qui viendront présenter leurs dernières recherches.