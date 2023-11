Qui paie les dégâts causés par une tempête ? 

Que faire concrètement en cas de dégâts ?

– Prenez immédiatement des photos des dégâts et conservez-les soigneusement.

– Faites en sorte que les dégâts ne s’aggravent pas. Prenez les mesures de protection qui s’imposent (faites tendre une bâche sur votre toit pour éviter les infiltrations d’eau par exemple). Conservez les factures relatives aux travaux effectués et aux matériaux utilisés.

– Déclarez le plus vite possible les dégâts aux différents assureurs susceptibles d’être concernés. Si vous êtes victime de dégâts occasionnés par l’arbre ou les tuiles d’un tiers, essayez d’obtenir les coordonnées du propriétaire et mettez-le en demeure – le cas échéant en concertation avec votre assureur – de vous dédommager pour les dégâts subis.

– Demandez un devis pour les réparations définitives et remettez-le à votre assureur. Ne procédez aux réparations qu’après avoir reçu le feu vert de votre assureur.

– Retrouvez les factures inhérentes aux biens endommagés ou, à défaut, essayez autant que faire se peut d’en prouver la valeur.

– Si certains biens endommagés ont déjà remplacés dans le cadre des mesures de protection, conservez-les pour permettre à l’assureur ou à la personne tenue pour responsable de les faire éventuellement expertiser.

Contre-expertise ?

En cas de dégâts, vous pouvez faire appel à un contre-expert. Ces frais sont pris en charge par votre assureur. Vous êtes libre de prendre le contre-expert de votre choix. Autrement dit, vous n’êtes pas tenu d’accepter le contre-expert proposé par le courtier ou l’assureur.

Si les dégâts sont importants, il est vivement conseillé d’avoir recours à un contre-expert. De préférence directement après l’occurrence des dommages. Le contre-expert peut vous aider à constituer rapidement un dossier, pour qu’il soit fin prêt lors de la venue de l’expert de l’assurance. Il peut aussi vous assister dans les négociations avec l’assureur et vous conseiller quant au règlement proposé.