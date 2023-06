Après avoir subi le choc de la pandémie, le marché locatif des logements habituellement occupés par les expatriés a repris des couleurs et suit une tendance haussière.

EuroCost International, une société spécialisée dans le coût de la vie pour les expatriés, a publié son classement annuel des loyers payés par les expatriés. L’étude porte sur les locations d’appartements 2-3 chambres, au taux de change de décembre 2022.

L’étude souligne l’arrivée de New York en tête du podium. Cela n’était pas arrivé depuis très longtemps. Ce classement est le résultat de 2 tendances conjuguées souligne EuroCost International. D’une part, le renforcement du dollar par rapport à l’euro. La monnaie américaine a en effet gagné 8,78% entre décembre 2021 et décembre 2022. D’autre part, par une forte augmentation des loyers à New York en monnaie locale.

Hong Kong et Londres se positionnent respectivement en 2e et 3e position, comme l’année dernière.

Tokyo se classe en 4ème position, suivie de Miami qui profite de la même dynamique que New York, passant ainsi de la 15e à la 5e place.

De la 6e à la 8e place, on retrouve le même trio que l’année dernière. Cette fois, Singapour devance San Francisco suivie par Genève.

Washington quitte la dernière place du top 10 et remonte à la 9e position. Le ralentissement progressif du marché locatif de Moscou, suite au départ de nombreux expatriés, a fait perdre 5 places à la capitale russe qui clôture ce top 10.

Los Angeles gagne 2 places et se retrouve à la 11e position tandis que Luanda en perd 3 et s’inscrit à la 12e position. Boston remonte au 13e rang tandis que Chicago rentre dans le top 20 en se plaçant à la 14e position suivie de Zurich à la 15e place.

Le Moyen-Orient est représenté dans ce top 20 mondial par une seule ville, Tel-Aviv. Getty

L’Afrique peu représentée

Bien que le marché locatif d’Accra, la capitale du Ghana, ne soit pas florissant, Accra intègre paradoxalement ce top 20, propulsée par la baisse de l’euro face au dollar et s’installe à la 16e place. EuroCost note encore l’Afrique reste peu représentée parmi les villes les plus chères du monde. La société rappelle que dans beaucoup de pays, les expatriés privilégient le logement en villas. Certains pays n’apparaissent donc pas dans ce classement des appartements alors que le poste logement peut y être très important pour les expatriés.

Pour les 4 dernières places du top 20, on trouve Sydney, suivie de Shanghai, Tel-Aviv et Beijing. Il faut souligner que malgré la stabilité du marché chinois, Shanghai et Beijing ont perdu mécaniquement des places suite à la remontée des villes ayant un marché locatif en dollar.

Londres, première en Europe

Le classement régional européen est, pour sa part, quasiment identique à celui de l’année passée. Les mêmes 10 villes se retrouvent dans le top 10. Londres truste toujours la première place, suivie par Genève, Moscou et Zurich. Vient ensuite Amsterdam en 5e place suivie respectivement en 6e et 7e positions de Lausanne, et Dublin. Paris qui a perdu 9 places au classement mondial est au 8e rang. Kiev et Copenhague qui sont restées stables au classement mondial et clôturent de nouveau ce top 10 européen en prenant respectivement la 9e et la 10e position.