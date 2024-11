Province du Luxembourg: les prix des appartements neufs n’augmentent plus

Le Luxembourg dispose d’une offre toujours très importante en matière d’appartements neufs. Une situation qui peut entraîner quelques problèmes vu que la demande reste modérée. Arlon, Habay et Marche-en-Famenne attirent les promoteurs. Les hausses de prix connaissent un coup d’arrêt avec un léger recul par rapport à l’an dernier.

Les trimestres passent et le constat reste similaire : le nombre d’appartements mis en vente en province du Luxembourg reste dans des standards élevés. Ce qui offre un large choix aux acheteurs qui délaissent donc le plus souvent les ventes sur plan pour mettre la main sur un appartement à occuper plus rapidement.

Le prix moyen est affiché à 2.902 euros/m², soit 215.222 euros pour un appartement une chambre et 259.353 euros pour un appartement deux chambres. Les prix sont en baisse de 1,7 % par rapport à l’an dernier et en hausse de 35 % par rapport à 2019. Seul le Hainaut est plus abordable que le Luxembourg.

Arlon reste une valeur sûre

A Arlon, on dénombre toujours une dizaine de projets actuellement. L’offre reste stable mais dans des proportions élevées, bien loin des faibles niveaux traversés ces dernières années. Le prix moyen est de 3.628 euros/m², en hausse de 3,5 % par rapport à l’an dernier et de 46 % en cinq ans. C’est dire si les nouvelles commercialisations de ces dernières années ont fait exploser les prix. Le prix d’un appartement une chambre s’élève à 258.443 euros et celui de deux chambres à 338.531 euros.

Parmi les projets en cours de commercialisation, très peu de nouveaux projets à l’exception de la résidence Le Caméo (Gérard Construction). On retrouve toujours la nouvelle phase de l’écoquartier du Shoppach (213 appartements au total, par Thomas & Piron), la résidence Blanc Prés (Equilis), la Résidence Oxila (Habitat+), L’Orée du Sud (Habitat+), Cœur d’Ilot (Antonissen), la Résidence Grand Est et la Résidence du Marché au Beurre.

Du côté de Neufchâteau, Libramont, Bertix et Libin, l’offre reste importante. Le prix médian à Neufchâteau est de 2.600 euros/m², en hausse de 1,2 % par rapport à l’an dernier. Parmi les projets mis en vente, on retrouve la Résidence Chantenieule (GF Immo), les Résidences Baudelaire et Verlaine (Habitat +), la Résidence Valmar, la Résidence Ebène à Neufchâteau. A Libramont, il n’y a plus rien à vendre pour le moment. A Bertix, citons la Résidence Enzo, les Hauts de Verlaine (Houyoux), la Résidence des Fées alors qu’à Libin, on retrouve uniquement la Résidence Renouveau (Habitat+).

De nouveaux projets à Habay

Du côté de Bastogne, l’offre s’étoffe de plus en plus. Le prix moyen est affiché à 3.085 euros/m², stable par rapport à l’an dernier. Il est en hausse de 23 % par rapport à 2019. Parmi les projets en cours de commercialisation, on peut citer la Résidence des Nèfles (Habitat+), Odyssée (Houyoux), les Résidences Côté Ravel, Equilibre, la Résidence Capucines (Prologe).

Du côté de Marche-en-Famenne, même dynamique élevée en matière de projets. Signalons donc les Hauts de la Gare, la Résidence Arborescence et le Pavillon Marsault (Habitat+), les Hauts de Marche (Thomas & Piron) et la Résidence Les Verts plateaux (Redart).

Enfin, on peut également ajouter quelques projets à Durbuy, avec Les Pierres (Vesta) et Les Béguines (Alychlo), un projet immobilier développé à Durbuy par le véhicule d’investissement de Marc Coucke, Alychlo Real Estate.

Notons également les projets Les Faux Près (31 unités, T&P), la Forge et Arlun (Habitat+) à Habay alors que, à Marbehan, Prim’Vert, un projet de 60 appartements et 17 maisons, est mis en vente par Equilis. Le prix moyen à Habay est affiché à 3.237 euros/m², parmi les plus élevés de la province. La Résidence Cobreville (Habitat+) complète l’offre à Vaux-sur-Sûre.