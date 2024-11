Province de Namur : les prix de l’immobilier sont en hausse

La verte province ne voit pas ses prix faiblir comme dans d’autres contrées. Tant les prix des maisons que ceux des appartements se sont maintenus à la hausse durant le dernier trimestre.

Alors que d’une manière générale, le marché immobilier belge tire la langue, la province namuroise semble faire figure d’exception. Le prix moyen pour une maison de 170 m2 avec 3 chambres et un jardin est de l’ordre de 292.847 euros, soit une hausse trimestrielle de 1,48%. Du côté des appartements, le prix moyen d’un 2 chambres s’affiche à 215.427 euros, + 2,52 % sur le dernier trimestre.

Le trio Gembloux-Namur-Assesse affiche les prix namurois les plus élevés. Toutes les communes alentours profitent de l’attrait de ce top 3.

Gembloux est la plus onéreuse. Il en coûte en moyenne 375.105 euros pour une maison (- 1,68% sur le dernier trimestre) et 253.052 euros pour un appartement (+ 1,02% sur le trimestre). A Namur, le prix moyen d’une maison est de l’ordre de 370.584 euros (+ 6,42% sur 1 an), celui d’un appartement s’affiche à 248.408 euros (- 2,12% sur 1 an). Précisons que c’est à Florennes que les prix des maisons ont le plus augmenté pour s’établir à 274.625 euros : + 5,22% sur le dernier trimestre, + 11,69% sur 1 an.

A Ciney, les appartements ont été vendus 5,13% plus cher ce dernier trimestre, avec un prix moyen de 223.299 euros.