Que vous envisagiez d’acheter ou de louer, gérer son budget logement reste un défi de taille. Ces deux options demandent une maîtrise rigoureuse de vos finances. Voici nos conseils pour établir un budget adapté à votre situation.

Vous vous apprêtez à louer, ou à passer au cap supérieur en achetant votre premier bien immobilier? Pas question de plonger dans ce projet les yeux fermés. Vous devrez d’abord définir votre budget logement. Il n’est pas conseillé de miser sur un penthouse à 1300 euros par mois ou une villa à 560.000 euros si vous n’avez pas les moyens… Il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le portefeuille. Mais comment calculer le montant du loyer que vous pourrez payer? En appliquant la règle des 30% (ou des 1/3)!

Appliquez la règle des 30%

Avant d’acheter une maison ou un appartement, il faut calculer avec précision ce que cet achat va coûter, au moment de son acquisition, et ultérieurement. Il faut donc établir un budget mensuel précis. La règle générale est de ne pas consacrer plus de 30% de vos revenus nets à votre logement. Cela inclut le loyer, les charges locatives (chauffage, eau, électricité) et éventuellement l’assurance habitation. Par exemple, avec un revenu net mensuel de 2100€, votre budget logement ne devrait pas dépasser 630€.

Les avantages?

En respectant cette limite, vous gardez le contrôle sur vos dépenses et réduisez le risque de vous retrouver dans une situation financière difficile.

Vous conservez une marge pour faire face aux imprévus et constituer une épargne.

Vous gardez un équilibre entre les différentes catégories de dépenses (logement, nourriture, loisirs, etc.).

Et pour un loyer?

Dans le cas d’une location, le loyer brut inclut parfois des charges (eau, chauffage, entretien des parties communes, etc.). Assurez-vous que ces charges sont comptées dans les 30%. Si elles ne sont pas incluses, estimez leur montant mensuel pour calculer votre loyer total. Outre ces montants fixes mensuels, un déménagement implique d’autres frais. Notamment la garantie locative, l’assurance incendie obligatoire, l’état des lieux… Vérifiez donc si vos finances sont suffisantes pour couvrir ces différents frais.

Le mieux, avant de signer un bail, est de simuler votre budget. Et ce, afin de vérifier si vous pouvez réellement assumer le loyer sans difficulté. Pour ce faire:

Estimez vos dépenses courantes.

Simulez vos dépenses totales après paiement du loyer.

Vérifiez si vous avez une marge de sécurité suffisante pour les imprévus.

Quand s’écarter de cette règle?

Il s’agit d’une ligne directrice, dont on peut évidemment s’écarter, selon la situation.

Si vous vivez dans une grande ville par exemple, les loyers y seront généralement plus élevés qu’ailleurs. De quoi rendre l’application de cette règle difficile. Si vous dépassez les 30%, il sera alors peut-être nécessaire de revoir vos priorités. Ou alors, il faudra revoir vos exigences logement à la baisse (colocation, studio…).

Vos revenus sont confortables? Rien ne vous empêche de consacrer un peu plus de 30% dans votre loyer. Tout dépend de votre capacité de remboursement. À condition bien sûr que cela n’affecte pas vos autres besoins…

À l’inverse, vos revenus sont modestes? Dans ce cas, il sera peut-être plus prudent de réduire ce pourcentage à 25%, voire 20%. Dépasser le seuil des 30% ne pourra se faire qu’en cas d’extrême nécessité, et temporairement. Mieux vaut privilégier un logement légèrement en dessous de vos capacités maximales afin de garder une marge de manœuvre.

Vous vivez en colocation ou en couple? Le fait de partager les dépenses logement avec d’autres pourra rendre l’application de cette règle des 30% plus facile. Cela vous permettra de mettre moins d’argent dans votre loyer, tout en consacrant un budget plus important à votre épargne et à vos autres dépenses.