PhiCap Group élargit son portefeuille en reprenant les activités belges de MVGM

PhiCap Group a conclu vendredi un contrat de reprise des principaux mandats de MGVM en Belgique.

Le partenariat signé vendredi dernier concerne un portefeuille transféré de 26 biens, principalement des bureaux, offrant plus de 200.000 m2 et détenus par 11 clients internationalement reconnus, dont le fonds d’investissement allemand AIK Immobilien. Il inclut également la reprise de huit membres du personnel actuellement sous contrat avec MVGM Belgium.

«La transition se fera en douceur et notre attractivité croissante s’en trouvera améliorée: notre groupe pourra poursuivre le développement entamé à la vitesse supérieure», commente à chaud Michael Goldberg, le fondateur et CEO de PhiCap Group.

Partenariat non exclusif avec un géant paneuropéen

Le partenariat scellé vendredi dernier avec Maarten de Haas, l’administrateur délégué de MVGM Europe, reste à ce stade non exclusif. Il cadre la reprise sous gestion par PhiCap Group de biens situés sur le périmètre belge dans des mandats paneuropéens de MVGM, cette dernière travaillant déjà avec d’autres partenaires professionnels dans les quelques pays où elle n’est pas présente en Europe.

Mais il semble déjà cousu de fil blanc qu’à terme PhiCap Group reprendra également le solde du portefeuille belge encore sous gestion de MVGM, soit quelque 70.000 m2 encore en suspens.



Pour rappel, MVGM est l’un des principaux gestionnaires et spécialistes de l’immobilier en Europe. L’entreprise emploie quelque 1.600 collaborateurs dans 41 succursales réparties dans neuf pays différents et recherchait un partenaire fiable et expérimenté pour reprendre son activité sur le marché belge.