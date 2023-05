Permis d’urbanisme délivré pour le réaménagement de la place Sainctelette

Urban.brussels vient de déliver un permis d’urbanisme à Bruxelles Mobilité pour le réaménagement complet de la place Sainctelette et de ses environs. Les travaux débuteront à l’automne et dureront 3 ans.

Logée au croisement du canal et du boulevard Léopold II, la place Sainctelette est un nœud de mobilité important de la partie Nord de la capitale. Mais elle est progressivement devenue un carrefour banal, sursaturé, désagréable et irrespirable. Un endroit par lequel les Bruxellois doivent transiter mais qu’ils préfèrent éviter. En 2017 déjà, le gouvernement bruxellois lançait, par l’entremise de Pascal Smet alors responsable de la mobilité et des travaux publics, un concours international d’architecture pour le réaménagement complet de la zone.

© Agence Ter/Karbon’/Arcadis/Egis/Concepto/Undo-Redo

​Un jury d’experts a sélectionné le projet lauréat : celui des architectes paysagistes français d’Agence Ter, en collaboration avec les bureaux d’architectes bruxellois Karbon et le bureau d’étude Arcadis. Le projet relie les berges du canal grâce à une «place-pont» offrant plus d’espace convivial partagé par les piétons, les cyclistes et les transports publics. La réduction et le déplacement de l’espace dédié au trafic automobile, aujourd’hui omniprésent, font place à des espaces conviviaux et partagés.

Circulation multimodale

Un passage souterrain cyclable, plusieurs zones de promenade et plusieurs espaces verts sont au programme. En outre, un véritable parvis est dégagé pour le futur musée KANAL-Centre Pompidou, actuellement en cours de développement, tout comme pour le Kaaitheater voisin. Le revêtement au sol créera une continuité entre l’intérieur de Kanal et l’espace extérieur. Ce motif au sol s’étendra le long des façades du quai des Péniches au parc Maximilien.

© Agence Ter/Karbon’/Arcadis/Egis/Concepto/Undo-Redo

La circulation entre le quai du Commerce et le boulevard de Dixmude est simplifiée parce qu’il ne sera plus possible de tourner en direction de la place de l’Yser en venant du boulevard de Dixmude. Cette mesure permet l’aménagement d’un véritable arrêt de tram entre le parc Maximilien, la station de métro Yser et la promenade du boulevard de Dixmude.

Après 6 ans de procédures, le processus s’est enfin achevé aujourd’hui avec la délivrance du permis d’urbanisme.