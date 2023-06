Nouvelle communauté d’énergie sur le site de Tour & Taxis

Nextensa, le propriétaire-développeur privé du site de Tour & Taxis, vient de lancer un projet pilote en partenariat avec WeSmart et les résidents présents sur le site de Tour & Taxis pour y créer une nouvelle communauté d’énergie privée.

Depuis le 1er mai déjà, les résidents du site de Tour&Taxis peuvent bénéficier d’une électricité produite localement par les panneaux photovoltaïques récemment installés en grand nombre dans la toiture vitrée de la Gare Maritime rénovée qui jouxte les immeubles du complexe résidentiel Park Lane.

«Grâce au Clean Energy Package validé par l’Union européenne, de nouvelles formes de partage d’énergie voient le jour partout en Europe afin d’accélérer la transition énergétique.

Au cœur de cette stratégie énergétique ambitieuse, l’intérêt du consommateur et la décentralisation de la production d’électricité trouve pleinement sa place», motive Michel Van Geyte, le CEO de Nextensa.

Une offre locale énorme à exploiter

Les quelque 10.000 panneaux photovoltaïques placés sur les toits les plus élevés de la Gare Maritime produisent 3.000 MWh d’électricité sur base annuelle. Une large partie de cette production est autoconsommée par les bureaux, les surfaces commerciales, les événements et le Food Market logés sous les toitures verrées. Mais le surplus, qui était jusqu’ici réinjecté dans le réseau public bruxellois va être lui aussi exploité sur le site via la nouvelle communauté d’énergie créée par Nextensa en partenariat avec WeSmart et les résidents de Park Lane. Et les producteurs promettent que les tarifs proposés seront attractifs.

Projet pilote

Cette communauté d’énergie créée à l’échelle du site mixte de Tour & Taxis est un réel projet pilote régional mené en étroite collaboration avec Brugel, Sibelga et WeSmart, qui fournira aux participants une plateforme numérique permettant de visualiser chaque mois leur consommation de manière claire et transparente et de télécharger leur facture. «Outre l’accès à une production électrique locale privée à prix modéré, ce projet d’autoconsommation collective contribue à l’atteinte d’objectifs climatiques communs à l’échelle d’un quartier. Cette volonté de construire des écosystèmes et d’explorer des voies de transition s’inscrit pleinement dans notre politique d’innovation», insiste Valérie Vanderveken, membre du comité ESG de Nextensa.

Dans un premier temps, ce projet pilote sera mis en place jusqu’en avril 2024. Ses initiateurs souhaitent démontrer que «les non-professionnels sur le marché de l’énergie peuvent également jouer un rôle important dans la transition énergétique souhaitée par l’Union européenne».