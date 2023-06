Nouvel appel à projets de citydev.brussels pour mettre sur le marché des logements abordables

citydev.brussels lance une septième vague d’appels à projets comprenant 20 à plus de 100 logements conventionnés pour compenser le manque cruel de logements neufs acquisitifs abordables en Région bruxelloise. Des critères contraignants d’économie circulaire et d’emphytéose cadrent ce nouvel appel au secteur privé.

La société régionale de développement citydev.brussels lance un nouvel appel aux promoteurs immobiliers qui auraient un projet résidentiel dans les cartons et qui souhaiteraient produire tout ou partie du projets en logements moyens conventionnés subsidiés par la Région bruxelloise.

«Tout comme dans nos précédents partenariats public-privé, c’est le promoteur qui développe et finance le projet. citydev.brussels libère ensuite les subsides au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier. Etant donné que nous disposons d’une réserve importante de candidats acquéreurs, le promoteur s’assure avec certitude de la vente de ces logements conventionnés», explique Benjamin Cadranel, l’administrateur général de citydev.brussels.

Circularité prépondérante, emphytéose sous-jacente

Trois catégories d’appels à projets, chacune de deux types (construction sur sols à dépolluer et sur sols non pollués), sont sur la table. La première catégorie concerne des projets comprenant entre 20 et 50 logements conventionnés, la deuxième ceux allant de 51 à 100 logements conventionnés et enfin la troisième les projets de plus de 100 logements conventionnés. «Les critères de mixité sociale – à savoir la cohabitation de logements conventionnés avec des logements à prix libres ou sociaux – et de diversité d’affectation (commerce, crèche, etc.) du projet en fonction de sa situation – ne seront plus obligatoires mais fortement valorisés par l’institution», précise citydev.brussels. ​

Outre ces critères déjà existants, citydev.brussels sélectionnera le ou les projets en fonction du prix, de la qualité urbanistique et architecturale et du développement durable des projets proposés. Les principes liés à la circularité -c’est à dire le réemploi et à la circularité des matériaux ou encore à la possibilité de changer l’affectation du bâtiment sans avoir à le démolir – seront prépondérants dans le choix des futurs projets.

Autre nouveauté, citydev.brussels se portera acquéreur du terrain via un droit d’emphytéose ou de superficie: ce projet-pilote développé dans le cadre du contrat de gestion de l’institution régionale a pour but de créer du logement encore plus abordable en ayant recours au démembrement du droit de propriété. «L’objectif est de conserver la maîtrise foncière de la Région et de permettre l’accès à un logement à moindre prix dans des zones où la valeur foncière est élevée», précise Benjamin Cadranel.

Appels à projets à succès mais encore trop réduits

Pour rappel, les appels à projets précédemment portés par la SDRB puis par citydev.brussels au cours des 15 dernières années ont abouti à la mise sur le marché de 320 logements conventionnés sur les communes d’Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Gilles. Cela reste néanmoins une goutte d’eau par rapport aux besoins régionaux identifiés et croissants.