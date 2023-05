Nicolas Laporta quitte déjà la direction de Sotheby’s Real Estate Belgium

Arrivé l’automne dernier pour remplacer le fondateur et développeur du département immobilier de Sotheby’s pour la Belgique et le Maroc, le nouveau CEO, Nicolas Laporta, vient de tirer la prise.

Neuf mois. C’est le temps qu’il aura fallu à Philippe Gillion, le nouveau propriétaire de l’enseigne Sotheby’s Real Estate Belgium, pour se séparer de commun accord de son nouveau pilote, Nicolas Laporta, parachuté en septembre dernier à la tête d’une équipe de quelque 45 collaborateurs.

L’ex-nouveau CEO, anversois de souche et anciennement chef des ventes chez Immobel, semblait pourtant avoir le profil idéal pour faire grandir l’enseigne au nord du pays, comme c’était l’objectif à son arrivée. Et de fait, une nouvelle directrice a été désignée à Anvers, un nouveau directeur débute à Gand le 1er juin prochain et les discussions sont en cours pour l’enseigne de Knokke.

« Pas fait pour le corporate »

Nicolas Laporta explique ce départ rapide par le fait que le corporate n’est clairement pas sa tasse de thé: «J’ai l’esprit d’un entrepreneur et pas d’un CEO avec tout ce que cela implique de contraintes et reportings au quotidien. Je ne m’épanouissais pas dans cette nouvelle fonction même si j’avais une bonne relation avec mon personnel, je pense. J’ai donc pris mes responsabilités et préféré tirer la prise, de commun accord avec Philippe et Minne Gillion, qui sont des gens vraiment corrects, je tiens à le dire haut et fort. Ma préoccupation reste pour l’instant de tenir mes engagements de CEO à leur égard jusqu’au dernier jour, et ceci pour garantir la sérénité des équipes durant cette période de transition».

Même son de cloche chez Macan.Group, où Philippe GIllion dit regretter le départ précipité de Nicolas Laporta. «Ce n’est pas le métier dont il a envie ; et on peut le comprendre. Nous recherchons activement son remplaçant et nous veillerons à préciser encore davantage à son successeur les contraintes de ce poste exigeant et à responsabilités», commente-t-il.

Pour la suite, le patron sur le départ dit préférer l’immobilier neuf plutôt que le courtage de biens existants. Il compte d’ailleurs rapidement se relancer dans la vente de produits neufs, mais avec une solution complète, marketing compris pour les promoteurs.